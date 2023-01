¿Juan Duque estará en Masterchef Colombia? ¡Esto se sabe!

Luego de nueve años de relación, Lina Tejeiro y Andy Rivera decidieron ponerle punto final a su noviazgo, uno de los más sonados de la farándula nacional, pues los medios de comunicación y sus millones de seguidores siempre estuvieron pendientes de cada detalle de su relación.

Pero, luego de vivir algunos meses de soltería y, sobre todo, de sanar las heridas del corazón, Lina decidió darse una nueva oportunidad en el amor, esta vez con el cantante paisa Juan Duque, a quien conoció a través de las redes sociales.

Al principio todo parecía marchar muy bien, pues ambos artistas se dedicaban mensajes en las redes sociales y allí mismo compartían fotografías de sus encuentros. Sin embargo, el romance entre Juan y Lina no duró mucho, pues luego de unas semanas, el cantante confirmó que, por decisión de la actriz, la relación había culminado. En sus declaraciones afirmó que su romance no terminó por infidelidad. Desde entonces, el nombre de Juan Duque no pasa desapercibido y ha logrado encabezar algunos de los titulares de las noticias de entretenimiento.

Recientemente, Duque le preguntó a sus seguidores, a través de Twitter, si creerían conveniente que participará en la nueva temporada de Master Chef Celebrity Colombia, reality de gastronómico emitido por el Canal RCN, dejando en evidencia que posiblemente lo habían llamado para hacer parte del programa.

“Con tal de que esta temporada sea buena, divertida y entretenida, que vaya el que sea que la haga amena”, “No me lo pierdo si entra ese triple papito”, “Yo pienso que másterchef debe ser para cocineros que buscan sus sueños y tener más oportunidades” y “Y el porqué es “celebrity” 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ no se supone, es de celebridades?”, fueron algunos de los comentarios que se generaron en torno a la tentativa propuesta que aparentemente recibió el cantante.