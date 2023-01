Juan Duque, ex de Lina Tejeiro, habló si está saliendo con alguien más

A mediados de junio del 2022, a través de redes sociales, la actriz Lina Tejeiro conoció al cantante de música urbana Juan Duque, con quien se veía muy feliz e ilusionada. En reiteradas oportunidades, entre ellos, se comentaban las fotos de Instagram y se enviaban mensajes muy emotivos por Twitter.

Sin duda, los rumores de dicha relación, generaron un impacto muy fuerte, pues recordemos que Tejeiro sostuvo una relación sentimental por cerca de nueve años con el también cantante Andy Rivera.

Tras dichos comentarios, la actriz decidió aclarar, a través de redes, que, por el momento, ella y el intérprete de + Chimbita no sostenían un romance, pues por el momento, solo se estaban dando la oportunidad de conocerse.

Sin embargo, el pasado 8 de septiembre, Juan Duque visitó a Lina, y de una manera muy particular, le propuso que fueran novios. En las imágenes se puede observar que el cantante se vistió de médico y escribió en una hoja la tentadora pregunta: ‘¿Quiero ser tu novio, aceptas?’

No obstante, el amorío de los artistas no duró mucho, pues luego de unas semanas, el cantante confirmó que, por decisión de Lina, la relación había culminado. En sus declaraciones afirmó que su romance no terminó por infidelidad.

Hace unos días, Juan a través de su cuenta de Instagram, realizó una actividad de preguntas y respuesta con sus seguidores, fueron varias las interrogantes que el cantante respondió; sin embargo, una de ellas no pasó desapercibida y causó gran asombro entre los internautas, pues le preguntaron cómo estaba sentimentalmente.

“Tranquilo, sanando, asimilando y disfrutando de todo lo que está pasando. Por ahora solo, pero llenándose de amor pa’ la persona que llegué”, afirmó Juan Duque.

“Uno necesita sanar una relación q duró 8 días?”, “Otro Andy hay no ... maduren de verdad”, “Todavía sanando mor 😂 esos 15 días de relación " y “Bueno, llene el corazón de amor y el bolsillo de Plata para que esté listo para la próxima relación y no solo de amor sino también para que no sea lichigo porque solo de amor no se vive.”, son algunos de los comentarios que ha recibido el post de las declaraciones del artista.