Juan Felipe Samper aclara cuál es su relación con Carolina Cruz

Carolina Cruz, presentadora del programa matutino del canal Caracol, ha sido tendencia en los últimos meses. En algunas oportunidades por hablar del estado de salud de su pequeño hijo Salvador y en otras, por los rumores creados en redes sociales de una supuesta ruptura con el actor Lincoln Palomeque. Sin embargo, ella misma se ha encargado de desmentir esa información.

Recientemente, su nombre volvió a ser tendencia luego de que se filtrara un video donde se observa disfrutando de un concierto en Bogotá junto al cantante Juan Felipe Samper, reconocido por ser integrante de la banda Sin ánimo de lucro, y quien desarrolla su carrera como solista desde 2013. Al parecer, el evento correspondía al lanzamiento de la nueva versión de El parrandero, tema interpretado por Sin ánimo de lucro, Carlos Vives y Jbot & Tuti.

Lo que llamó la atención de los internautas fue el abrazo cariñoso con el que se saludaron y el beso en la mejilla que Samper le dio a Carolina. A raíz de eso, en redes sociales comenzaron a especular sobre una supuesta relación amorosa.

En Revista Vea nos dimos a la tarea de buscar al caleño y preguntarle directamente sobre esos rumores y en exclusiva nos contó: “es bobada ponerse a especular sobre cosas que no tienen fundamento, realmente no pasa absolutamente nada, Caro es muy amiga mía, la quiero con todo mi corazón, nos encontramos una noche. No entiendo cuál es el revuelo con unas fotos, con un saludo, simplemente nos vimos, nos tenemos un inmensísimo cariño y ya”, afirmó el cantante, dejando claro que solo se trata de una gran amistad y nada más.

Al preguntarle cómo está su corazón, si está soltero o en una relación, Samper contestó: “estoy bien, estoy haciendo ejercicio todos los días, montando en bicicleta, ya me recuperé de la rodilla y el corazón está ahí bombeando como es. Estoy bien, estoy tranquilo y ya, eso es lo que tengo por decirles”.