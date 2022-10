‘JuanDa’: quién es, dónde estaba, qué pasó con su Instagram y más del influencer

Hace unos meses, el influencer Juan David Morales Carranza, conocido como ‘JuanDa’, preocupó a sus 4,4 millones de seguidores en Instagram pues después del 12 de marzo no volvió a publicar nada más en su perfil, ni tampoco lo volvió a hacer en TikTok, la otra plataforma digital en la que solía ser muy activo.

JuanDa tiene 23 años, es oriundo de Bogotá y se ha ganado el corazón de miles de usuarios en las redes sociales gracias a su particular sentido del humor. En sus videos suele compartir cosas de su cotidianidad y muchos de sus momentos personales. Fue a mediados del 2016 cuando el influenciador comenzó a ganar popularidad en las redes. Además, se ha destacado también, según sus fanáticos, por la humildad que transmite en cada uno de sus videos.

¿Qué pasó con el Instagram de ‘JuanDa’?

El año pasado, ‘JuanDa’ perdió su cuenta de Instagram. Sus seguidores se sorprendieron cuando fueron a buscarlo y su perfil no era encontrado. En ese entonces, otros famosos también habían estado reportando el cierre de sus cuentas. Tras varios días de ausencia, el bogotano logró recuperarla y reapareció con unas palabras de agradecimiento. “Con esto me di cuenta que el cariño que le tengo a sumercé va más allá de una cuenta. Usted es mi amiga chismosa que se preocupa más por mí que mi propia familia. Gracias por seguir acá todavía”.

¿Dónde estaba ‘JuanDa’?

Hace unos meses, el generador de contenido sorprendió con una nueva ausencia. De un momento a otro, dejó de publicar fotos y videos en todas sus redes sociales. Según se conoció en ese momento, ‘JuanDa’ estaba enfrentando un momento difícil que le había requerido un descanso mental y emocional. Hasta ayer, fueron revelados los verdaderos motivos de su ausencia.

El infuencer reapareció en sus redes contando que había sido internado en dos oportunidades en una clínica psiquiátrica luego de haber atentado contra su propia vida. “Me odiaba mucho, me cascaba mucho y me hacía daño en el cuerpo. Llegué a una etapa en la que me sentía demasiado mal, no me bañaba, no podía salir a la calle, descuidé a mis amigos, me alejé de todo el mundo, la vida me parecía un asco, nada me hacía reír, lloraba todos los días. Yo me quería morir, yo soñaba con morirme y no era meme”, aseguró.

¿Qué pasó entre ‘JuanDa’ y Camilo Triana?

El bogotano sostuvo un romance con el también generador de contenido Camilo Triana, durante 4 años. El influencer también aprovechó la transmisión en vivo que realizó para explicar que ya no estaban juntos. “Me escapé de todo lado, de las redes. No quería saber nada. Entré en un positivismo tóxico en el que no estaba preparado para una mala noticia. Me dio un ataque de pánico. No me sentía humano. Me pasaron muchas cosas al tiempo. Ya no culpo a nadie. A veces uno permite cierto tipo de cosas por repetir patrones. No tengo cabeza para tenerle rencor a nadie. (...) Sigo siendo la misma persona, pero maduré mucho y ahora veo la vida de un lado diferente”, dijo.