JuanDa regresó con histórica transmisión. ¿Por qué desapareció?

En marzo de este año, Juan David Morales Carranza, conocido en redes sociales como JuanDa , dio una noticia que entristeció a muchos de sus seguidores. Sin decir las razones, tomó la decisión de alejarse de las redes y de sus amigos que también tenían un reconocimiento por varios internautas.

El joven bogotano ganó reconocimiento gracias a sus videos en redes sociales, sus ocurrencias y la particular manera en que narra su día a día, acciones que han hecho que tenga una gran comunidad: 4.3 millones de seguidores en Instagram y 18 en TikTok. Aunque prefiere estar alejado de la farándula colombiana, son sus redes sociales lo que lo han posicionado a nivel nacional y mundial.

Lo mejor de la transmisión del regreso de JuanDa

La última publicación del influencer en sus redes sociales fue el 12 de marzo, y en ella apareció junto a ‘chandosa’, su mascota. Ayer, sus fanáticos se alegraron con su retorno al mundo digital. “Hola, ¿alguien se acuerda de mí? Transmisión acá en una hora”, escribió Juan en su Instagram. Desde las 8:00 p.m. sus seguidores lo estaban esperando, pero por fallas de la plataforma, su ‘En vivo’ inició una hora y media más tarde.

El creador de contenido reveló anoche que vivió duros momentos, que se prolongaron durante meses, pero solo hasta ahora pudo hablar al respecto. Sufrió de depresión por cinco años, pero hasta ese momento no se había sometido a ningún tratamiento. Luego de hacerse daño en su cuerpo, en reiteradas ocasiones, contó que tomó la decisión de internarse, dos veces, en un hospital psiquiátrico donde permaneció los últimos meses. Cada día en el centro asistencial le costó un millón de pesos. Con el humor que lo caracteriza, JuanDa reveló que el día que se enteró el valor, pidió salida voluntaria.

“Yo no quería que esto consumiera mi vida. Dejé de ser tan constante, mis amigos me decían que si salíamos y no quería porque quería quedarme en la casa llorando. Mi mamá me decía que si estaba bien, pero yo no quería hablar con ella, llegué a un punto donde me detestaba totalmente y donde planeé terminar con mi vida. Yo hace mucho tiempo me hago daño y nunca se lo había contado a nadie. Desde pequeño me he odiado mucho, era algo psicológico, siempre me sentí como una carga, en todo este proceso he entendido que es maduro decir que mi mamá y mi familia me han hecho sentir así: como que yo no debería estar en este mundo”, confesó el joven tratando de controlar sus lágrimas en repetidas ocasiones.

JuanDa hizo historia en Instagram con su regreso

Además de sincerarse con su público durante más de dos horas, y confesar pensamientos muy profundos de los últimos meses, varias plataformas digitales anunciaron que la transmisión del joven hizo historia en la plataforma.

“JuanDa nos abrió su corazón esta noche e hizo historia: entró al Top 5 de los En Vivo más vistos en toda la historia de Instagram”, escribió Music Trends Colombia, y agregó una lista de los cinco ‘en vivo’ más vistos de la plataforma: Tekashi en primer lugar, con 1.9 millones de espectadores, seguido de JuanDa, con 701 mil y Cristiano Ronaldo en el tercer lugar, con 418 mil. Don Miguelo, con 389 mil y Drake, con 315 mil, ocuparon la cuarta y quinta posición.