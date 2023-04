Julián Figueroa: de qué murió y más del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian

Maribel Guardia y Joan Sebastian conformaron una de las parejas más estables del mundo del espectáculo. Su historia de amor comenzó en 1990 cuando se vieron por primera vez. Dos años después, en 1992, iniciaron un romance que duró solo cuatro años.

La actriz y el cantante se vieron envueltos en varios escándalos, entre ellos, una infidelidad por parte de Joan Sebastian con Arleth Terán, una de sus compañeras de escena en la telenovela Tú y yo. Fruto de ese amor, nació Julián Figueroa, el único hijo de la pareja, a quien encontraron muerto hace unas horas.

¿De qué murió Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian?

Por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene 8 millones de seguidores, Maribel Guardia conmovió con unas emotivas palabras con las que confirmó la muerte de su hijo.

De acuerdo con lo que dijo la actriz, al parecer, el joven de 27 años habría fallecido a causa de un infarto. “Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”.

Guardia le pidió respeto a sus seguidores y medios de comunicación en este difícil momento, pues, aunque le gustaría brindar alguna declaración, prefiere esperar a que tenga más fuerzas. “Ruego comprensión por el profundo dolor por que estamos pasando, quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía. Ruego respeto a todos por nuestra privacidad y el doloroso momento que pasamos”.

¿Cuándo son las honras fúnebres de Julián Figueroa, hijo de Joan Sebastian?

La actriz no dio muchos detalles sobre lo sucedido con su hijo; sin embargo, aclaró que el funeral se hará de manera privada, no sin antes agradecerle a todos sus mensajes de condolencias en este difícil momento. “Sus honras fúnebres se realizarán en privado, al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron. Agradezco a todos los mensajes de apoyo y amor que me han estado enviando, pero en este momento no tengo alma para contestar a nadie; espero poder hacerlo en otro momento. Gracias infinitas a todos por su comprensión”.

¿Quién era Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian?

Julián fue uno de los hijos más jóvenes del intérprete de Me gustas. Su carrera artística en el ámbito actoral y musical apenas comenzaba. El joven nació en 1995 en la Ciudad de México y tenía más de siete hermanos. Desde que estaba pequeño, Joan Sebastián lo llevaba a sus presentaciones y, desde entonces, Julián comenzó encontró su gusto por la música.