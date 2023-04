Linda Palma de ‘Noticias Caracol’ explicó por qué no quiere tener hijos

Linda Palma, es, sin duda, una de las presentadoras más queridas del país. La barranquillera ha hecho una importante carrera en el mundo de la televisión, especialmente, en los formatos de entretenimiento.

La barranquillera ha sido presentadora de Noticias Caracol desde hace más de cinco años. Foto: Instagram @lindapalma

Desde hace varios años trabaja en Noticias Caracol, presentando la sección Show Caracol. Gracias a su profesionalismo y cariño se ha ganado el cariño de miles de televidentes y seguidores en las redes sociales. Actualmente tiene 1,7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y allí publica varias cosas relacionadas con su vida profesional y privada.

¿Linda Palma no quiere tener hijos con su esposo Diego Pulecio?

Desde hace más de 11 años, Linda Palma sostiene una relación con Diego Pulecio, vocalista de la banda Don Tetto. El 18 de marzo del 2021 la pareja contrajo nupcias en una ceremonia privada que contó con sus familiares más cercanos. La pandemia fue una de las razones por las que tomaron la decisión. “Con todo esto que estamos viviendo, decidimos que lo íbamos a hacer ya, sin esperar más. 2021 era el momento, y en quince días decidimos casarnos”, dijo la barranquillera en entrevista exclusiva con Noticias Caracol.

Sus seguidores han afirmado que hacen una linda pareja y, además, han sido insistentes en preguntarle por qué, después de tanto tiempo juntos, no han tenido hijos. Recientemente, la presentadora de 38 años brindó una entrevista para La Red de Caracol Televisión y allí explicó la razón por la cual, por ahora, no quiere tener hijos. “No, bebé. No tenemos esos planes. Hasta ahora no he querido y lo hemos hablado, no estamos interesado”, le dijo al periodista.

Enseguida, aclaró que la decisión no tiene nada que ver con su salud, que se vio afectad hace unos años por una esclerosis múltiple que sufrió. “No tiene nada que ver con salud... Es por el tema del tiempo. Vivimos solos Diego y yo. Independientemente si es perro, gato o un bebé, es una responsabilidad grande y obviamente eso implica tiempo. Por ahora estamos bien, gracias a Dios”.

...Aprovechamos esta entrevista para preguntarle a Linda Palma cuáles son sus planes en familia a futuro… esto nos respondió pic.twitter.com/ro5aQzfyNh — La Red Caracol (@LaRedCaracol) April 2, 2023

¿Qué fue lo que le pasó a Linda Palma?

En el 2008, la presentadora fue diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmunitaria que afecta el cerebro y la médula espinal. “En una semana de parciales de la universidad me levanté a bañarme y cuando entré a la ducha no sentía un lado del cuerpo ni el agua que rodaba. Me dio mucho hormigueo, pero se pasó y con la irresponsabilidad de la edad seguí la vida; no dije nada”, dijo en una entrevista con El Tiempo.

Su enfermedad la hizo alejarse de las pantallas. Con el paso de los años, ha sufrido algunas recaídas. En una oportunidad, tuvo que volver a aprender a hablar, caminar, comer y a realizar otro tipo de actividades que se hacen en la cotidianidad. “Un año bisiesto, me enteré de mi diagnóstico y admito que desde ese momento y por varios años tuve una negación horrible, muchas preguntas, rabia, tristeza, pero con el paso del tiempo he entendido que el mejor regalo que podemos darnos, es la aceptación. Algo que en su momento solo representaba oscuridad en mi vida, es hoy una de mis mayores fuentes de luz”, dijo a través de su libro La vida es linda.

Además, por medio de su cuenta de TikTok aseguró que su enfermedad le dejó serias secuelas en su cuerpo. “Quedé con líos de vértigo tras mi recaída. Caminar en tacones no es fácil para mi (...) yo no puedo estar de pie porque tiendo a sufrir mareos o algo de vértigo. Sufrí una lesión pretumoral en el cerebelo en el 2016 y por eso todavía me cuesta un poco estar mucho tiempo de pie, puedo caminar sin ningún problema en tacones, gracias a mi fisioterapeuta”.