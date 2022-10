Kylie Jenner reveló que sufrió de depresión posparto

Conocida por formar parte de una de las familias más polémicas e influyentes alrededor del mundo, Kylie Kristen Jenner es la menor del clan Kardashian-Jenner, que se hizo famoso gracias a la serie de telerrealidad Keeping Up with the Kardashians y que se emitió por el canal E! durante catorce años.

La hermana de Kendall, Kim, Kourtney, Khloé y Rob es ahora una de las jóvenes empresarias más importantes del mundo, gracias a su marca de cosméticos Kylie Cosmetics. Desde este año, la familia renovó su nueva serie The Kardashians para Star+ y fue justo ahí donde la joven de 25 años reveló una parte muy íntima de su faceta como madre.

Kylie Jenner habló sobre depresión posparto después de tener a sus dos hijos

Después de cuatro años de relación con el rapero Tyga, Kylie anunció, el primero de febrero del 2018, que había dado a luz a su primera hija, Stormi Webster; la noticia fue un acontecimiento mundial, justamente porque confirmó la noticia después de meses de especulaciones sobre su embarazo, y de haberse alejado de la prensa durante el tiempo de gestación. El pasado 2 de febrero, la empresaria y el músico volvieron a ser padres y recibieron a su segundo hijo, Wolf Jacques, a quien hace poco le cambiaron el nombre.

Su maternidad hizo que por estos días su nombre volviera a sonar en redes sociales, pues en uno de los capítulos más recientes de su serie le contó a Kendall, la única de sus hermanas que todavía no ha sido madre, lo mucho que sufrió tras dar a luz. “Lloré sin parar todo el día durante las primeras tres semanas. ‘Es solo la melancolía posparto y luego desaparece. También lo tuve con Stormi. Me tocaba acostarme en la cama y me dolía mucho la cabeza. No soy doctora, pero leí en Google y le llaman ‘Baby Blues’ a ese sentimiento de depresión posparto. Ya me siento mejor mentalmente, ya no lloro todos los días”, confesó.

Luego aseguró que su cuerpo no tenía nada que ver en el proceso y que de hecho, amaba cómo se veía incluso con sus pechos caídos. “No tuve días malos con mi cuerpo sino con mi mente y necesito una noche para salir, amo mi cuerpo, nada me impide usar minivestidos, me siento muy bien con mi cuerpo. Veo mi cuerpo y amo mi cuerpo”, finalizó.