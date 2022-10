Alejandra Giraldo de ‘Noticias Caracol’ contó cómo llegó a Bogotá: “fui muy pobre”

Su talento, profesionalismo y trabajo en Noticias Caracol le han permitido a Alejandra Giraldo convertirse en una de las presentadoras más queridas por los colombianos. Actualmente, conduce la primera emisión del noticiero y, desde hace unos pocos días, es acompañada en el set por el periodista Andrés Montoya, tras la salida de Juan Diego Alvira, quien fue su compañero por varios años.

Te puede interesar: Fotos: él es Andrés Montoya, el nuevo presentador de ‘Noticias Caracol’

Aunque aparentemente su vida sea todo un éxito, la presentadora tuvo que enfrentarse a diversas situaciones, además de trabajar muy duro para llegar hasta donde está ahora, no solo en su vida profesional, sino también en la personal.

¿Qué dificultades enfrentó Alejandra Giraldo, de ‘Noticias Caracol’?

En una reciente entrevista con ‘Diva Rebeca’, personaje creado por el periodista Ómar Vásquez, la presentadora hizo un recuento de su vida y cómo fueron sus inicios en el periodismo, antes de darse a conocer a nivel nacional. Para la antioqueña, aunque no fue nada fácil, sí siente un profundo orgullo porque todas esas dificultades le permitieron formar su vida que la impulsaron a tener un mejor futuro.

En su niñez, tuvo que experimentar la zozobra y la angustia por vivir en la época de la Medellín peligrosa, donde, constantemente, se escuchaban bombas y muchos atentados que afectaban la tranquilidad de cada uno de los habitantes.

Te sugerimos leer: Peter Manjarrés sobre dura situación familiar: “es una enfermedad compleja”

Más adelante, tomó la decisión de mudarse a Bogotá, pero no fue nada fácil. “Para poderme venir a vivir acá, me vine muy endeudada, me tocó sacar una tarjeta de crédito para pagar el trasteo. Pero lo cuento con orgullo y hoy me río de eso. Para poder traerme la cama y el televisor que era lo único que tenía. Eso que me daba vergüenza, hoy me da orgullo. En ese momento pensaba por qué me toca tan duro y mire”, aseguró.

Afortunadamente, contó con el apoyo de varias personas que la querían, entre ellas, una de sus amigas que le permitió quedarse en su casa. “Llegué a la casa de una amiga que amo profundamente, llegué a dormir a la cama con ella en su misma habitación. Iba todas las noches a sacar ropa del clóset de ella, porque yo no tenía ropa para Bogotá y no tenía cómo hacer inversión”, relató.

De igual modo, resaltó que siempre estará muy agradecida por todo lo que tuvo que enfrentar y por la vida que lleva actualmente. “Tengo que estar agradecida, siempre anhelé estar aquí y nunca pensé poder estar acá, tengo que agradecerle a la vida. Creo que, si hubiera creído más pronto en mí, todo hubiera pasado más rápido, pero todo tiene que pasar como tiene que pasar”, dijo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Alejandra reconoció que las condiciones económicas en su casa no fueron las mejores, por lo que vivió un tiempo en pobreza. Incluso, perdió una oportunidad en televisión porque no tenía dinero para realizar unas llamadas que pedían para votar por ella en un casting. “Yo esto nunca lo he contado. Uno tenía que llamar para votar y yo no tenía dinero para llamar a votar. Las personas no saben cómo las personas construyen sus historias y yo nunca hablo de eso, nunca hablo de eso. Sí, fui muy pobre y luché, pero yo no hablo de eso. Estoy donde siempre quise estar, y el camino ha sido lo que necesitaba para llegar a este punto. Ha sido una carrera muy especial y muy bonita. Increíble haber logrado lo que nunca pensé que iba a lograr, porque, aunque lo quería con el alma, no pensé llegar a donde estoy”.