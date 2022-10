Ella es Lulú, la esposa de Edward Porras, ‘El ojo de la noche’ de Noticias Caracol

Edward Porras es un reconocido periodista de Noticias Caracol, que se hizo famoso por presentar la sección ‘El ojo de la noche’, donde registra todos los sucesos que ocurren en Bogotá durante las horas de la noche. En su labor de recorrer la capital del país mientras la mayoría duerme, el profesional ha podido identificar algunos de los barrios más peligrosos de la ciudad.

Hace unos meses se convirtió en tendencia mientras presentaba un informe para el noticiero. Todo surgió porque mostró en su celular una foto de una mujer, aparentemente, semidesnuda. Inmediatamente, en redes sociales se viralizó el video y los internautas comenzaron a especular que se había tratado de un error y que, seguramente, se había confundido y que, tal vez, podría tratarse de una imagen de su pareja sentimental.

Más adelante, el periodista aclaró lo sucedido. “Esta semana hubo un debate y una controversia por unas imágenes que salieron de mi celular, ¿recuerdan que yo estaba aquí trabajando juicioso y salió una imagen acá? ¡Miren! Para las personas que tergiversaron la información, esta imagen corresponde a una mujer agredida, a ella la golpearon en un bar del municipio de Cundinamarca”.

¿Quién es la esposa de Edward Porras?

Recientemente, el periodista fue invitado a Tropicana, donde asistió con su pareja sentimental, a quien presentó por primera vez. “Ella es la esposa de Edward, ella tampoco duerme mientras usted está afuera laborando. Se nota en la mirada de Lulú mucho amor hacia Edward, además que cuando él llega cansado a dormir, ¿tú le revisas el celular?”, dijo entre risas el humorista Jhovanoty.

¿Dónde se conocieron Edward Porras y su esposa?

El periodista reveló la manera en que conoció a Lulú, su esposa. “La hermana nos presentó, después empezamos a hablar por chat, por Messenger”. La pareja contó en la entrevista que se vio por primera vez hace 17 años.

“Siempre le he dicho que no salgamos bravos, de hecho, nunca salimos bravos de la casa, siempre lo encomiendo mucho a Dios también y yo también le digo a él que cuidado con esas noticias porque me da miedo”, contó Lulú, sobre cómo apoya a su esposo en su trabajo. Entre risas, también contó que el celular de Edward no se puede revisar porque le llegan muchos mensajes.

“Qué lindos un gran personaje, Dios te proteja y te guarde”, “los felicito”, “un bonito hogar”, “hacen una linda pareja”, “se conocieron en la localidad de Kennedy”, comentaron algunos usuarios.