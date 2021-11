“La crisis fue cierta”, Yeison Jiménez habla de amor y negocios en portada de Vea

El cantante Yeison Jiménez, nuevo jurado del reality Yo me llamo de Caracol Televisión, es la portada de la revista Vea que circula a partir de hoy en toda Colombia. En sus páginas el manzanareño revela detalles hasta ahora desconocidos de su vida, como su prospera faceta de empresario y dueño de 9 compañías, además de la verdad sobre la crisis matrimonial que vivió al iniciar la pandemia en el 2020, a lo que respondió: “Eso fue totalmente cierto, lo juro, no fue una estrategia de marketing, no usaría a mi familia para eso. Estábamos pasando por mucho desgaste y roces. Un día la llamé y le dije ‘hasta aquí vamos’; ella me contestó ‘ok, estoy de acuerdo’. Si quieres saber en qué concluyó esta historia, además de sus planes de tener un hijo varón y comprar un avión, no olvides buscar la nueva edición de Vea que esta ¡Imperdible! #YeisonJiménezArtistaYEmpresario

Detrás de cámaras con Yeison Jiménez l Revista Vea

Te puede interesar: ‘¡No estoy soltera! Amparo Grisales de ‘Yo me llamo’ habló de su pareja’