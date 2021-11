¡No está soltera! Amparo Grisales de ‘Yo me llamo’ habló de su pareja

Yo me llamo es el reality musical más visto por los colombianos. Decenas de concursantes se han presentado imitando a sus artistas favoritos; algunos han pasado a la siguiente etapa, mientras que otros, se quedaron en el intento.

En el capítulo de anoche, los jurados Amparo Grisales y Yeison Jiménez protagonizaron uno de los momentos más curiosos del programa, luego de que una mujer hiciera su presentación imitando a la cantante de música popular Paola Jara, que terminó entrando a la escuela de Yo me llamo.

Todo comenzó cuando la participante dejó la tarima, y la actriz comentó que a la imitadora le faltaba un Jessi Uribe al lado para complementar su puesta en escena. Inmediatamente, Yeison comenzó a coquetearle a la diva de Colombia, en tono jocoso, dando pie para que la jurado revelara cuál es su situación sentimental actualmente, un tema del que ella casi nunca habla y mucho menos en televisión. Para evitar que el intérprete de Maldita traga siguiera cortejándola, la actriz lo frenó en seco, dejándole claro que no estaba soltera, como muchos imaginaban. “Todos piensan que yo no tengo marido. Acaso yo no vivo montando en las redes… yo tengo marido. ¡Novio! Tengo un novio muy lindo”, aclaró Amparo Grisales.

Por su parte, Yeison Jiménez continuó coqueteándole sin reparo alguno: “Mira, yo no puedo desmentir que tengas marido, pero no creo que se vea como yo a tu lado”, dijo el cantante, quien al final no pudo evitar reírse al igual que Amparo y César Escola.

Capítulo 8 - Yo Me Llamo 2021 | Caracol Televisión

Recordemos que hace unos años la reconocida actriz afirmó que tenía un novio de Brasil y que la relación a distancia la manejaban muy bien. De hecho, aclaró que no hacía público su noviazgo por pedido de su pareja. Sin embargo, no se sabe si la persona con la que está actualmente es la misma a la que hizo mención en ese entonces.

