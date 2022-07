“¡La embarraron!”: Lady Noriega habla de ´Pasión de Gavilanes 2´

Gracias a su ardua trayectoria artística, Lady Noriega es una de las mujeres con mayor reconocimiento nacional, pues la monteriana ha logrado cautivar a los colombianos en sus facetas como actriz, cantante, presentadora y reina de belleza.

Su trayectoria artística inicio en 1991, cuando representó al departamento de Córdoba en el Concurso Nacional de Belleza. Gracias con su personalidad arrolladora y sus despampanantes curvas, Lady logró descrestar a los asistentes del evento y posicionarse como una de las grandes favoritas. Aunque no ganó, si logró aprovechar dicho momento para comenzar a formar una carrera como actriz y cantante.

Puedes leer: Fotos: así ha cambiado Lady Noriega, Pepita Ronderos de ‘Pasión de Gavilanes’

En 2003, Lady Noriega llegó a la pantalla chica nacional con su icónico personaje de María Josefa Trinidad Felipa, mejor conocida como la extrovertida y siempre alegre, Pepita Ronderos, quien era una de las cantantes del bar Alcalá y una de las mejores amigas de Don Martín, personaje interpretado por Jorge Cao.

Lady Noriega habla de Pasión de Gavilanes 2 ¿Por qué no estuvo?

Hace unos días, la actriz le concedió una entrevista al periodista Carlos Ochoa, en la que revela qué piensa sobre la nueva versión de Pasión de Gavilanes que se estrenó hace pocos meses.

Te puede interesar: ¡Cuenta regresiva! Esta es la fecha de estreno de ‘Pasión de Gavilanes 2′

“Quizás a las personas no les gustó mucho el nuevo seriado porque no estaba una Pepita Ronderos y Don Martín haciendo de las suyas (…) Cabe mencionar que este nuevo proyecto no era la continuidad de lo que grabamos hace unos años. Es una novela totalmente nueva y con objetivos diferentes a los que tuvimos hace más de diez años” afirmó la también cantante, haciendo referencia a la poca aceptación que habría tenido la serie.

¿Cuándo llega Pasión de Gavilanes 2 a Colombia?

A través de su plataforma de Streaming, Netflix les notificó a sus suscriptores colombianos que a partir del veinte de julio podrán disfrutar de la serie en la que los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo son las protagonistas.