La presentadora Daniella Álvarez se lastimó su pie y ahora está en silla de ruedas

En el 2020, en plena pandemia, la modelo y presentadora Daniella Álvarez vivió uno de los momentos más difíciles de su vida, la amputación de su pierna izquierda, debido a una isquemia. Desde entonces, ha tenido que someterse a una serie de terapias para despertar su pie derecho que también se vio afectado.

Gracias a esas terapias y a una prótesis, Daniella Álvarez pudo volver a caminar. Sin embargo, a través de sus redes sociales compartió una nueva complicación de salud que le provocó una delicada consecuencia.

Daniella Álvarez sufrió una herida que le impedirá caminar temporalmente

Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, donde tiene 4 millones de seguidores, la presentadora Daniella Álvarez reveló la situación de salud que enfrentó hace unos días. La barranquillera deberá permanecer en silla de ruedas mientras cicatriza. “Me hice una herida en mi único pie por caminar mucho. Por mi falta de sensibilidad no me di cuenta y ahora debo tener paciencia mientras me vuelve a salir piel (en un pie sin sensibilidad es mucho más lento). Por estos días andaré en silla de ruedas sin caminar”.

La exreina acompañó la publicación con una serie de fotografías en su silla de ruedas. La acompaña su novio, el actor Daniel Arenas. “De esto saco varios aprendizajes, entre ellos la paciencia que debo desarrollar día a día para entender TANTAS COSAS. Es un entrenamiento diario a mi mente para volverla más y más fuerte ante cualquier circunstancia, sobretodo poniéndola en lugar que debe estar : EN LO POSITIVO, en la felicidad, en el amor , en LA VIDA que es solo una y me ha dado esta segunda oportunidad. Estas fotos lo dicen todo, que fortuna tener a un hombre que me carga sin cansarse y que feliz me lleva a pasear”.

La foto de la herida la publicó en sus historias de Instagram y allí escribió: “Me hice esta llaga en mi único pie, como no tengo sensibilidad no me enteré sino hasta que vi las sábanas y el piso con sangre”.