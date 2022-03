VIDEO ¿Qué le pasó? Daniella Álvarez rompe en llanto. Así la consoló Daniel Arenas

Daniella Álvarez es una de las presentadoras más queridas por los colombianos. Su historia de superación ha tocado miles de corazones, pues recordemos que en el 2020, en plena pandemia, sufrió una isquemia por la que tuvieron que amputarle una de sus piernas. Muchos creyeron que ese sería el fin de su carrera. Sin embargo, como el ave fénix, resurgió de entre las cenizas y comenzó una nueva etapa.

¿Por qué Daniella Álvarez apareció llorando en público?

La exreina y modelo conmovió a sus fanáticos, luego de postear un video donde aparece llorando en público mientras su novio, el actor santandereano Daniel Arenas, la consuela acariciando su hombro. Algunos internautas se preocuparon y preguntaron si tiene algo que ver con su estado de salud. Sin embargo, para tranquilidad de todos, afortunadamente no tiene que ver con eso.

Todo ocurrió en medio de un concierto en Bogotá del cantante cristiano Jesús Adrián Romero. La presentadora, quien asistió junto a su novio Daniel Arenas, se mostró bastante conmovida con la letra de unas de las canciones que interpretó el artista mexicano. “Hay quienes lloramos de alegría cuando cantamos a Dios”, escribió junto al clip mientras su pareja la abrazaba y besaba su cabeza.

Se trata del tema Sumérgeme. En una de sus estrofas dice: “Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti”. Daniella aparece cantando con mucho sentimiento ese aparte de la canción. Más adelante, su novio Daniel Arenas reposteó la historia y escribió: “Qué belleza Dios mío... y tal como dijo anoche Jesús Adrián, todos los días veo a Dios en tu rostro amor lindo”.