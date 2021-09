La razón por la que Carolina Soto de ‘Día a Día’ no usa su argolla de matrimonio

Carolina Soto, quien acompaña todas las mañanas de los colombianos en el programa Día a Día del Canal Caracol, junto a Catalina Gómez, Carolina Cruz y Carlos Calero, suele ser muy activa en su cuenta de Instagram donde suma 3.1 millones de seguidores.

Cada vez que interactúa con sus seguidores, Carolina Soto termina revelando algunos ‘secreticos’ de su vida privada. Esta vez, un usuario le preguntó por qué no utiliza su argolla de matrimonio, pues en sus fotos se observa que utiliza otro tipo de anillos, menos ese. La presentadora no tuvo problema en dar a conocer el verdadero motivo por el cual evita ponerse su argolla matrimonial.

“No, mija, yo prefiero andar con cosas baratas. Por eso todas estas joyas que compro, las cuales se las recomiendo, son baraticas. No me gusta andar con cosas ostentosas para que el ladrón vaya a creer que eso cuesta quién sabe cuánto y me atraquen por ahí”, expresó por medio de un video en sus historias. Recordemos que en los últimos días varios famosos como Claudia Bahamón, Diego Camargo de MasterChef Celebrity, entre otros, han sido víctimas de violentos atracos en Bogotá.

Entretanto, los internautas también aprovecharon para preguntarle sobre la convivencia con su esposo, el empresario Germán González, con quien tiene dos hijos, Valentino y Violeta. “Vean la verdad es que yo creo que como todos tenemos nuestras diferencias, obviamente hay discusiones y demás, pero la verdad yo siento que me la llevo muy bien, hay gente que dice que los polos opuestos se atraen. Para mí eso no, Germán y yo somos muy parecidos y tenemos muchas cosas en común. Yo por ejemplo no podría con una persona que le guste la fiesta, la rumba, que le guste estar en la calle, él es muy hogareño, muy casero, muy familiar y le encanta estar con los niños”, puntualizó Carolina Soto.

