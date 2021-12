Para nadie es un secreto que la reina Isabel II siempre tiene su agenda bastante apretada durante todo el año, pues la mayoría de eventos de gobierno requieren su presencia. Por supuesto, la época decembrina no es la excepción. El 24 y 25 de diciembre son días de mucho estrés y movimiento para la monarca, pues generalmente, suele recibir en el castillo de Windsor un gran número de invitados para festejar la Navidad con las diferentes actividades que hacen en el día. Por ello, necesita lucir siempre fresca, y para lograrlo, debe cambiarse de atuendos al menos siete veces en el mismo día.

“Puede haber una gran cantidad de cambios de vestuario en un solo día, desde cinco hasta incluso siete”, explicó Ángela Kelly, amiga y asistente personal de la reina, por medio del libro The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe. La también modista y encargada de escoger los atuendos de la reina, afirmó que esa labor requiere una compleja logística por lo que cada look es previamente seleccionado con gran detalle. “Mi trabajo consiste en mostrarle a la reina los bocetos de los vestidos de noche y, ocasionalmente, algún vestido para el cóctel. Una vez que Su Majestad escoge el vestido que utilizará en la cena, se pone una nota escrita a mano en el corredor de las estilistas detallando lo que llevará puesto para que las doncellas de la reina puedan seleccionar un vestido apropiado para la dama que están atendiendo”, explicó Kelly en su libro.

La idea, según Ángela, es que ninguno de sus invitados utilice el mismo color de los atuendos de la reina. “Cuando se trata de la familia real, no importa si visten del mismo color que la reina porque son familia. Cuando se trata de otros invitados, ellos sienten que no deben de vestir del mismo color que Su Majestad, aunque a ella no le importaría si sucediese’.

El día de Navidad inicia con un desayuno en el que generalmente suele usar un conjunto cómodo con blusa blanca que combina con una falda o un vestido. Con ese mismo acude a las primeras reuniones de la mañana, siempre y cuando no se tenga que tomar fotos. Si debe hacerlo, el segundo cambio lo hace después de tomar sus alimentos. Dependiendo del tipo de evento y los invitados, la reina cambia de look.

