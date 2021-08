La razón por la que Quentin Tarantino, de Pulp Fiction, no le da nada a su madre

Es bastante usual que cuando un artista alcanza la fama y la fortuna económica ayude a sus padres. No es el caso del reconocido director de cine Quentin Tarantino quien ha revelado en una entrevista en The Moment, el pódcast presentado por Brian Koppelman de Billions y Ocean’s Thirteen, que siendo niño juró no compartir ni un solo centavo con su madre si alguna vez conseguía hacer fortuna en el cine. La razón es sencilla: su madre no lo apoyó en su momento cuando comenzó a escribir y en vez de ello, le auguró un corto y fracasado futuro.

Las películas de Tarantino lo han llevado a la cima profesional, ya que cintas como Pulp Fiction. Bastardos sin gloria, Érase una vez en Hollywood y Kill Bill, son consideradas verdaderas joyas del séptimo arte. Quentin recordó en la entrevista sus inicios cuando era solo un estudiante de primaria y su inclinación por la escritura no era bien vista por los docentes. “Que yo escribiera lo vieron como un acto de rebelión porque yo estaba concentrado en escribir en lugar de dedicarme a mi trabajo escolar”. Su madre recibía constantes llamados de atención debido al tiempo que Quentin invertía en la escritura, razón pro al cual hubo discusiones que incluso llegaron a la prohibición de seguir escribiendo, “tu pequeña carrera de escritura se acabó”, fueron las palabras que ella empleó para procurar que él dejara de escribir.

En ese entonces surgió el juramento a solas: en caso de lograr alguna popularidad con su rol de escritor. “Está bien, señora. Cuando me convierta en un escritor exitoso, nunca verás ni un centavo de mi éxito. No habrá una casa para ti. No te pagaré vacaciones, no voy a comprarte ni un Cadillac”, se dijo así mismo.

Y aunque asegura no apoyarla económicamente, admite que ha sucumbido a hacerlo en una ocasión. “Sí, le ayudé con un problema con el Servicio de Rentas Internas. Pero no le he comprado ni una casa. Ni un Cadillac, ni nada”.

En realidad, el famoso Quentin cree que la falta de apoyo a sus hijos por parte de sus padres, debe tener consecuencias cuando estos se hacen adultos, y más si además de no apoyar, ponen obstáculos, como le ocurrió a él.