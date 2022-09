‘La Voz Kids 2022’: Diana Estupiñán, del equipo de Cepeda, es la ganadora

Una nueva temporada de La Voz Kids llegó a su final. Fueron 81 niños los que lograron pasar las audiciones a ciegas, 27 para cada equipo. Los entrenadores Andrés Cepeda, Kany García y Nacho, escogieron las mejores voces que pasaron por el diamante y le ayudaron a muchos de ellos a cumplir su sueño de estar en ese importante escenario.

Te puede interesar: Andrés Cepeda: esposa, edad y sus canciones más exitosas

Luego de las audiciones a ciegas, llegaron las Batallas. Tres integrantes de cada equipo se enfrentaban cantando el mismo tema a la vez, pero solo uno de ellos pasaba a la siguiente etapa. Al terminar ese ciclo, comenzaron las Súper Batallas, en las que, igualmente, tres niños de cada equipo demostraban su talento, cada uno con una canción diferente. Dos de ellos tenían que despedirse de la competencia, hasta que, finalmente, quedaron definidos los semifinalistas.

La semana pasada fueron escogidos por cada entrenador uno solo para representar al equipo en la final. Del equipo Cepeda quedó Diana Estupiñán; Kany García escogió a Nicolás y Nacho a Sky. Los tres niños se enfrentaron hoy en una gran gala.

Vea también: ‘La Voz Kids’: Emmanuel, el niño que ha sido discriminado por su apariencia

Así se vivió la final de ‘La Voz Kids’

La velada inició con la presentación de Nicolás, quien brilló en el escenario interpretando El triste, de Roberto Cantoral, el mismo tema que cantó en su audición a ciegas. Su entrenadora, la puertorriqueña Kany García expresó su felicidad por el talento de su pupilo. “Tiene un don hermoso y estoy tan orgullosa de ti Nico y de tener la oportunidad de verte crecer y de ver lo grande que eres y lo grande que vas a seguir siendo”.

El siguiente turno fue para Diana, del team Cepeda. La niña volvió a interpretar Senderito de amor. Con su autenticidad y seguridad, se ganó los aplausos de los entrenadores, el público y los televidentes. “Estoy muy feliz y estoy muy orgulloso de Diana, de todo lo que representa. Eres muy auténtica, eres muy real, te has dedicado a canciones que tienen que ver con tu folclore, con tu cultura durante todo este senderito que has estado recorriendo en La Voz Kids y en el equipo. Estoy muy feliz de que hayas optado por mí. No me equivoqué al darme la vuelta y escoger tu voz, porque no solamente tienes una voz hermosísima, sino que nos recuerdas unos valores increíbles”, dijo Cepeda con mucho orgullo.

Finalmente, Sky, del equipo Nacho, realizó su última presentación en el diamante. Una vez más, pero con más potencia vocal, interpretó Sweet Child O’ Mine, y, de esa manera puso a vibrar a todo el escenario. Su entrenador le dedicó unas emotivas palabras: “ya yo he llorado un montón con Sky porque siento que tiene esto acá, esa garganta tan maravillosa, ese regalo que Dios le dio, que tiene que aprovechar y que ha aprovechado al máximo ahí en el Diamante. Siento que es la voz más potente”.

Te puede interesar: ‘La Voz Kids’: estos han sido los ganadores de las anteriores temporadas

Luego, cada entrenador cantó a dúo con sus pupilos. Kany y Nicolás interpretaron ¿De qué manera te olvido?, de Federico Méndez; Cepeda y Diana cantaron La vamo’ a tumbar; y Nacho y Sky, cerraron la noche con La mitad.

Finalmente, y gracias a los votos de lo colombianos, la ganadora fue Diana Estupiñán, del equipo de Andrés Cepeda.

¿Cuánto dinero se llevó Diana Estupiñán, la ganadora de ‘La Voz Kids 2022′?

Uno de los principales motivos de Diana Estupiñán, además de convertirse en la mejor voz de Colombia y de vivir una gran experiencia en el diamante de La Voz Kids, era recibir el millonario premio que la producción del concurso musical tenía presupuestada para el ganador.

Para esta temporada, Diana se llevó la suma de 150 millones de pesos para sus estudios universitarios en música y, de esa manera, pueda seguir cumpliendo sus sueños de ser una gran artista. Además de eso, podrá grabar su primer sencillo en la casa discográfica Universal Music.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

El segundo lugar recibió 100 millones de pesos y el tercer lugar, 50 millones de pesos