‘La Voz Kids’: así llegaron a la música Kany García, Nacho y Andrés Cepeda

Al igual que los televidentes, los jurados Andrés Cepeda , Nacho y Kany García se conectan cada vez más con los niños que se presentan noche a noche y los maravillan con su talento.

Te puede interesar: ‘La Voz Kids’ | Sol Ángel: no parece de 9 años, pero arrasó en el escenario

Así como los pequeños cantantes emocionan con detalles de sus vidas, los jurados también han revelado detalles de sus carreras y vidas personales. Eso pasó recientemente, luego de que Saray Gómez interpretara No puedo olvidarla, de Marco Antonio Solís y enviara un contundente mensaje a los padres de familia.

“No tuve opción”: Kany García contó curiosa anécdota de su ingreso a la música

Después de revelar que su papá ya no está con ella, la pequeña aconsejó a los padres que la estuvieran viendo. “Nunca dejen a sus hijos, quiéranlos y valórenlos. Estén con sus parejas y nunca los olviden. Nunca los dejen de llamar y de amar… porque ellos necesitan más de su afecto”.

Vea también: ‘La Voz Kids’: A Kany García le propusieron cantar reguetón y esto respondió

Con su testimonio, la menor tocó los corazones de los televidentes y los jurados, a quienes preguntó sobre sus primeros años de infancia. “¿Qué hacían o qué aprendían para llegar a la música?” preguntó Saray.

Con su respuesta, la puertorriqueña Kany García sorprendió a más de uno, pues contrario a lo que se cree, su amor por la música no fue a primera vista. “Mi mamá era maestra de música, entonces no tuve opción y desde que tenía 6 años me pusieron ahí a cantar. Me cuesta un poquito acordarme, pero tuve la fortuna de que mi mamá me puso una guitarra encima y me puso a cantar. Antes de eso a lo mejor lo que hacía era divertirme en la calle”.

No te pierdas las últimas noticias del mundo del entretenimiento

La influencia para Andrés Cepeda también llegó por parte de su papá. “Era una persona a la que le encantaba la música y le encantaba ir a los conciertos. Me llevaba desde muy chiquitito. Entonces, ayudó a que me enamorara muy pronto de la idea de estar en un escenario o tocar un instrumento”.

Y por su parte, Nacho lo descubrió ante cientos de personas. “Había un concurso musical donde me dieron la oportunidad y me lo gané. Luego, cuando era parte de los cantantes del colegio, me sacaban del salón para actividades extracurriculares y perdía clase. No lo hagan ustedes, pero yo decía que me iba a meter con los cantantes del colegio para que de vez en cuando me llevaran a salidas a eventos culturales a competir”.