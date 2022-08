‘La Voz Kids’: A Kany García le propusieron cantar reguetón y esto respondió

Cada noche, en La Voz Kids , los televidentes se emocionan con el talento y las historias de vida de los pequeños.

Los jurados, Kany García , Nacho y Andrés Cepeda , se sorprenden con el talento de los pequeños a tan corta edad; sin embargo, hay otros pequeños que se quedan sin una oportunidad dentro del concurso, pero que los tres cantantes los animan a mejorar y presentarse en una próxima temporada.

En uno de los primeros capítulos del programa, Juliana, una niña de 13 años, interpretó Tú, una famosa canción de Shakira, y aunque no logró convencer a ninguno de los tres jurados, recibió de su parte varios consejos.

Mientras Andrés Cepeda, Kany García y Nacho elogiaban los buenos momentos que mostró Juliana durante su show, aprovecharon para recordar las respuestas negativas que recibieron a inicios de sus carreras.

Los tres coincidieron en que recibir un “no” se debe usar como motivación para perfeccionar las aptitudes. En ese momento, para sorpresa de muchos, Kany García reveló la historia de una de tantas negativas que recibió cuando iniciaba su carrera musical.

En 2007, la puertorriqueña lanzó Hoy ya me voy, tema que rápidamente se convirtió en éxito, y que siempre incluye en el repertorio de sus conciertos.

Antes de ese primer gran triunfo, Kany García comenzó, como muchos, presentando audiciones en diferentes disqueras. Llegaba al lugar con un fragmento de la canción que posteriormente le daría un lugar en el mundo de la música, pero muchos la rechazaron. “Yo no sé a ustedes, pero cuando adicioné en este tipo de cosas me tocaron muchas veces que no pasaba nada” dijo a sus colegas, y agregó, “a mí me querían convertir, yo me acuerdo cuando fui la primera vez a una disquera, que canté ‘Hoy ya me voy’, me dijeron: ‘ay me encanta, pero pudiéramos hacerla en reguetón con un reguetonero al lado’, y aunque me encanta el reguetón me tocó decir no al contrato”.

La historia de Kany García emocionó a sus seguidores, quienes, además, no podrían imaginarse que a la puertorriqueña le dijeran no, y mucho menos la visualizan cantando en otro género distinto al que hoy la hace famosa.