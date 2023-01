Las fotos más sexis de Stephanie Ruiz, la novia de Mateo Carvajal, de ‘Survivor’

Mateo Carvajal se dio a conocer por ser el ganador del Desafío Súper Humanos 2017. Luego, su nombre tomó más fuerza al convertirse en uno de los generadores de contenido con más interacción en las redes sociales.

Por estos días, su nombre se convirtió en tendencia luego de confirmarse que haría parte del grupo de famosos que se le medirían al reto de participar en Survivor, la isla de los famosos. Aunque se veía como uno de los más fuertes, sorprendió al renunciar en el segundo capítulo. “En lo personal he pasado momentos que te sacuden y esto también hace parte y se suma a esos ratos donde uno no está tan bien, pero que de alguna u otra manera uno no se quede ahí porque le toca continuar hacia adelante”, dijo a través de sus redes sociales.

¿Quiénes han sido las parejas de Mateo Carvajal?

El paisa fue pareja de Luisa Fernanda W y de la presentadora Melina Ramírez con quien tuvo a su primogénito Salvador. Su relación fue una de las más comentadas en el mundo de la farándula colombiana. Sus seguidores les auguraban un gran futuro juntos, pero, a los pocos meses del nacimiento del niño tomaron la decisión de ir por caminos separados. Ahora, la presentadora de Caracol Televisión sostiene un noviazgo con el actor Juan Manuel Mendoza y, por su parte, Mateo se ha mostrado muy enamorado de la modelo Stephanie Ruiz.

¿Quién es Stephanie Ruiz, novia de Mateo Carvajal?

Stephanie es una modelo y empresaria antioqueña. En su cuenta de Instagram suma 492 mil seguidores y allí suelen destacarse imágenes presumiendo su escultural cuerpo.

Mateo y Stephanie han demostrado, además de estar muy enamorados, que son muy unidos. La complicidad que reflejan en sus redes sociales les ha permitido ganarse el cariño de miles de seguidores quienes admiran su relación.

Hace un tiempo brindaron una entrevista a La Red de Caracol Televisión donde contaron cómo inició su historia de amor. A manera de broma, Mateo reveló: “la flaca empezó a averiguar a qué hora iba yo al gimnasio y tan raro que le dio por entrenar a esa misma hora, y ya, empezó a dejarme los recados ahí con los profes, que yo cómo me llamaba, que yo que hacía”.

Luego, la modelo paisa desmintió la versión de su novio afirmando que, en realidad, se habían conocido en un banco: “¿Y ustedes le creen a él? obvio no, ya quisiera él, es más, voy a mostrar las conversaciones. Les voy a contar, una vez estaba en el banco y me llegó una nota de él con el número, eres hermosa, escríbeme”, aseguró.

Aunque los seguidores no saben cuál de las dos versiones creer, sí les han dejado mensajes en sus redes felicitándolos por su relación.