Laura Acuña emocionó a sus seguidores en el 2021, cuando anunció que regresaría a las pantallas tras varios meses de ausencia. Caracol Televisión le abrió las puertas a la bumanguesa de 40 años para presentar La Voz Kids, junto a Laura Tobón. Este 2022 regresó, pero al lado de Iván Lalinde .

En su momento, la presentadora llegó a Día a Día como invitada especial, donde compartió con Carolina Cruz, Carolina Soto y Catalina Gómez.

¿Laura Acuña de ‘La Voz Kids’ llegará a ‘Día a Día’? Esto dijo

En una dinámica de preguntas y respuestas, la presentadora contestó en su Instagram, si le gustaría regresar, como presentadora, a Día a Día, un interrogante que, según contó, lo hacen muchos de sus fanáticos.

“Nunca digo que no, nunca lo he pensado y tampoco me han hecho la propuesta, creo que ahora tienen un súper equipo y yo también estoy feliz haciendo lo mío” dijo, y además mencionó los proyectos que tiene de manera independiente, a la par de su trabajo en Caracol. Quienes siguen su carrera desde hace años, le recordaron sus momentos en RCN.

“Extraño tanto la época de Muy Buenos Días y escuchar tus carcajadas” le dijo un seguidor en Instagram y ella recordó el ´guayabo´ que le genera pensar en eso. “Yo también tengo mis momentos, no creas, a mí también me da guayabo, de hecho, en estos últimos días he estado acordándome mucho de Jota, no sé por qué” finalizó.