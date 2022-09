Laura Acuña reveló si permitiría que sus hijos participen en ‘La Voz Kids’

Todas las noches, Laura Acuña e Iván Lalinde acompañan a los niños y a sus familiares antes, durante y después de sus presentaciones. La santandereana ha dejado en evidencia su faceta más maternal, pues muchos de los pequeños, con su ternura, han conmovido su corazón.

En el capítulo del viernes, después de que los integrantes del equipo Cepeda hicieran su show, la presentadora protagonizó un momento muy especial con José Alejandro, el pequeño de 6 años que enamoró a todo el país con su inocencia y ternura, y que pasó a la siguiente etapa del reality. La conductora del programa le pidió permiso a Cepeda para poder abrazar al niño, quien no salía de su asombro cuando se supo que continuaría en la competencia.

¿Los hijos de Laura Acuña irían a ‘La Voz Kids’?

En una reciente entrevista con Pulzo, la también modelo confesó cuál sería su reacción si alguno de sus hijos quisiera participar en La Voz Kids. Según dijo, preferiría que no pasara, pues le daría muchos nervios, ya que ha podido experimentar muy de cerca, lo que sienten los familiares de los concursantes cuando observan en el backstage las presentaciones de sus hijos. “¡Me muero! ¡No! ¡Me muero! No sé, no podría con eso porque la verdad es que en la posición de papá y de mamá, que la he vivido además en esta temporada, que no había vivido eso con las familias, eso es terrible. Uno como papá, creo que sufre el triple. Los niños se paran frescos, actúan y si les dicen que no, no importa, salen felices y si les dicen que sí, también salen felices”, afirmó.

De igual manera, aseguró que, en caso de que sus hijos quisieran estar dentro del programa, ella preferiría apoyarlos desde su casa, para no vivir la angustia. “Uno como papá sufre, yo los veo hiperventilando, yo sería igualita, yo no podría con una cosa de esas, yo creo que yo los espero en la casa, les doy la bendición y que les vaya muy bien”, dijo entre risas.

¿Cuántos hijos tiene Laura Acuña?

La presentadora de La Voz Kids tiene dos hijos. La mayor se llama Helena, que el 30 de noviembre cumple 6 años, y, Nicolás, el menor, que tiene 4. En sus redes sociales muestra fotos y videos de su faceta como madre, según ella, la que más disfruta.

¿Quién es el esposo de Laura Acuña?

El esposo de Laura Acuña es Rodrigo Kling, un empresario relacionado con el mundo de las joyas y las esmeraldas. Según se lee en su perfil de LinkedIn, estudió Administración de Empresas en una universidad de Florida.