Laura Londoño se sinceró y reveló cómo fue realmente trabajar con William Levy

Café, con aroma de mujer ha sido una de las producciones colombianas más exitosas. El año pasado, el canal RCN lanzó una nueva versión, con nuevos actores, entre ellos Laura Londoño que interpretó a ‘Gaviota’ y el cubano William Levy, quien le dio vida a Sebastián Vallejo.

William Levy y laura Londoño Foto: Leonardo Sanchez

Sobre la relación de los actores se han dicho muchas cosas, entre ellas, que no se la llevaban muy bien y que, durante el rodaje, protagonizaron varias discusiones.

En entrevista con la revista People, Laura Londoño confirmó que, efectivamente, hubo ciertas diferencias con el cubano. La actriz antioqueña contó cuáles fueron esos momentos tensionantes entre ellos, sucedidos detrás de cámaras. “William me decía: ‘Yo lo busco por fuera de la escena. Si la escena es incómoda trato de generar esta incomodidad por fuera’. Porque nos pasaba. Había momentos que yo decía, ¿pero por qué este señor está así conmigo? ¿Qué le pasa? Está raro’ (...) Después hacíamos la escena y yo le decía: ‘¿Qué es lo que pasa?’. Me dice: ‘Viste que la escena era incómoda, bueno yo generé eso antes de para que llegara a la escena’. Todo ese tipo de cosas son formas distintas de hacerlo. Y yo le decía: ‘Pero ven acá, dime que vas a hacer eso, no me pongas a mí en esta situación que me siento incómoda’. Me decía: ‘Precisamente, si te cuento no voy a lograr el efecto que estoy buscando, entonces no te puedo contar’”.

De igual manera, en el mencionado medio de comunicación le preguntaron sobre si volvería a trabajar o no al lado de William Levy. Ante eso, la actriz contestó: “agradecí enormemente trabajar al lado de él ya que aprendí millones de cosas. No necesariamente uno se tiene que volver íntimo amigo de todas las personas con las que trabaja, y eso no necesariamente quiere decir que uno los odia, los detesta. No nos vayamos a los extremos. Todo estuvo perfecto”.

Entretanto, Londoño también confesó que, en medio de esa situación, pudo entender y aprender que cada quien tiene una forma diferente de aprender. “Él viene de una industria que tiene más experiencia que la nuestra. En Colombia nosotros tenemos una forma que a veces puede ser frente a esta industria de la que él viene un poco más ingenua, pero que eso no es ni bueno ni malo, es simplemente distinto”.

