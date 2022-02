¡Wow! Estas son las diez mujeres con las que han relacionado a William Levy

William Levy estuvo viviendo en Colombia en 2021 Foto: leonardo Sanchez

Desde que William Levy apareció en la pantalla de Telemundo en el reality Protagonistas de novela en Miami se evidenció que era todo un galán que daría mucho de qué hablar. Y así ha sido, el cubano de 41 años ha sido solicitado para novelas, series, películas, videoclips donde además de demostrar su talento actoral, ha lucido su figura atlética y ha dejado encantado al público.

Desde tiempos del reality cuando se enamoró de su compañera de concurso, la actriz Elizabeth Gutiérrez conformaron una pareja que fue seguida por los medios a lo largo de casi dos décadas. No obstante, la relación ha tenido varios altibajos y rupturas y por temporadas ha estado en el ojo del huracán. Se ha rumorado que Levy ha sucumbido a la tentación con varias de sus coestrellas teniendo breves romances con ellas que han derivado en crisis con Elizabeth, quien es madre de sus dos hijos, y de quien recientemente se separó.

Esos romances han sido tajantemente negados por el actor, pero en algunas ocasiones las imágenes lo han delatado e incluso en una oportunidad una de las involucradas lo admitió; en otra, fue un ex asistente del cubano que aseguró que las historias de infidelidad de Levy eran ciertas, declaraciones que el actor desmintió.

Cierto o no, estas son las diez mujeres con las que se le ha vinculado sentimentalmente a lo largo de su carrera.

¿William Levy, un hombre irresistible?

Elizabeth Gutiérrez es la mujer más importante en la vida del actor. Es la madre de sus hijos Christopher Alexander y Kailey Alexandra y ha combinado la actuación con la presentación. Su romance empezó a finales del 2002 en el set de Protagonistas de novela y rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas del público. Aunque Elizabeth no se ha referido a la separación, que William anunció por Instagram, se sabe que, actualmente tienen una relación amistosa y se especula que viven bajo el mismo techo. Fueron tres veces las que se separaron a lo largo de las casi dos décadas que estuvieron como pareja y en las tres ocasiones una tercera persona habría influido en la ruptura.

En el 2008 Maite Perroni, estelar de Oscuro deseo, y William Levy se convirtieron en los protagonistas de la telenovela Cuidado con el ángel. La historia que caló en el gusto del público también fue muy seguida cuando se empezó a especular que entre sus estelares estaba naciendo un romance, mismo que fue desmentido una y una vez por sus involucrados. Los rumores aumentaron cuando Perroni anunció que terminaba su noviazgo de varios años. En 2009 William indicó que se separaba de Elizabeth, quien para ese entonces era la madre de su único hijo. Levy y Perroni siguieron trabajando juntos después en la obra Un amante a la medida, proyecto que Maite abandonó por cumplir otros compromisos. Por aquella época, el ex asistente de William reveló que el artista sí había tenido romance con su coestrella y también mencionó relaciones con otras artistas llamadas Altair Jarabo, actriz mexicana de Al Diablo con los guapos y Por amar sin ley, entre otras, y Malillany Marín, esta última actriz cubana radicada en México. La entrevista con el mencionado hombre la publicó TvNotas y Levy desmintió por completo esa información en su Twitter. “Mi gente... imperdonable la difamación hacia mí, mi familia y mis compañeras, las cuales considero excelentes seres humanos”, escribió.

Entre el 2009 y el 2010 Jacqueline Bracamontes y William Levy trabajaron juntos en la telenovela Sortilegio, ella venía de ser reina de belleza y se convertía en la revelación de la pantalla. Nuevamente el protagonista de Café, con aroma de mujer, saltó a los titulares porque se aseguraba que la pareja tenía un romance; ambos lo desmintieron hasta el cansancio. No obstante, ocho años después la misma Jacky Bracamontes reveló que sí hubo idilio en su libro La pasarela de mi vida.

“Él me había dicho: ‘Yo no estoy con mi mujer, estamos separados…’. Por eso estábamos saliendo así, como viendo qué pasaba. Sabía que su situación era complicada, que tenía un hijo y yo no quería formar una familia con una persona que ya tenía hijos, pero había mucha química, nos llevábamos muy bien, nos la pasábamos muy bien juntos, nos divertíamos muchísimo”, confesó ella en el programa Primer impacto.

Levy y Jacky rompieron por el nuevo embarazo de Elizabeth: “Jacky, mi exmujer está embarazada de mi segundo hijo”, recordó Bracamontes le habría dicho el actor.

Con el nacimiento de su hija Alexandra, Levy y Gutiérrez se daban una nueva oportunidad. Sin embargo, en 2011 volvieron a sonar los rumores de que estaría él saliendo con otra mujer, justo cuando Elizabeth anunció que estaba separándose de William nuevamente, Esta vez la señalada fue Bárbara López, hija del productor mexicano Reynaldo López. El romance fue negado.

Ese mismo año y separado de Elizabeth, se vinculó al cubano con la actriz uruguaya residente en México Bárbara Mori, famosa por su novela Rubí. Se habló de imágenes que los mostraban en un hotel. Posteriormente se dijo que la pareja estuvo cerca, pero fue una cuestión profesional, pues estaban escribiendo un guion a cuatro manos.

Meses después, Levy volvió a los titulares por razón de una estrella. Esta vez fue nada menos que Jennifer López, quien lo escogió para aparecer en el video musical de la canción I’m into you. Ese mismo año, López se separaba de Marc Anthony y no tardaron en surgir comentarios sobre qué tan implicado estaría William en esa ruptura. “Mis pensamientos están con Jennifer y Marc en este tiempo tan difícil. Mi relación con Jennifer ha sido estrictamente profesional. Los rumores que sugieren algo más personal son falsos e inexactos al cien por cien. Mis mejores deseos para ellos y su familia”, escribió negando cualquier vínculo amoroso con JLo.

Por ese entonces, William Levy anunció que se marchaba a Los Ángeles y apareció con López en varios eventos. Los rumores siguieron cuando realizaron la película The Boy next door juntos y caminaron por la alfombra de estreno muy cerca.

En 2014, cuando Levy se había reconciliado una vez más con Elizabeth Gutiérrez, él regresó a las novelas, esta vez junto a la exreina de belleza Ximena Navarrete en la novela La Tempestad, donde no tardaron en surgir rumores de romance. Ellos lo negaron varias veces. Posteriormente, Levy anunció que una vez más rompía con Elizabeth y muchos concluyeron que era por Ximena. En 2015 los comentarios de vinculaban a los protagonistas de La tempestad se acallaron porque la exreina mostró un nuevo novio.

La más reciente famosa con la que se le vinculó fue Alicia Sanz, una actriz española de 33 años con quien él ya negó relación sentimental. Los actores compartieron escena en la cinta En brazos de un asesino.