Laura Tobón anunció que está embarazada

La presentadora colombiana Laura Tobón está casada con el empresario Álvaro Rodríguez desde hace cuatro años. En varias ocasiones, había manifestado su deseo de ser madre, y aunque todavía no estaba dentro de sus planes, hace pocos minutos confirmó que un nuevo integrante llega a la familia Rodríguez Tobón.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que anunció tan anhelada noticia con un reel de fotos donde muestra la ecografía junto a su esposo y el crecimiento de su ‘barriguita’. En la publicación escribió:

“Con todo mi amor les comparto esta sorpresa que nos llegó. Después de pensar que este día no iba a llegar fácil ( por mi SOP ) la vida nos dio un giro con este momento tan especial… Un bebe viene en camino”.

La noticia sorprendió a todos sus seguidores y amigos. En menos de una hora, la publicación contó con más de 40 mil likes y 200 comentarios. Laura aseguró que aunque no esperaba quedar en embarazo este año, los milagros pasan en los momentos que más se necesitan. “Después de ver lo fragil que es la vida viendo como casi mi papá se me va de este mundo, hoy no puedo estar màs agradecida por poder darle vida a mi hij@”, afirmó.

Su esposo también expresó su felicidad con un mensaje en Instagram: “El mejor día de mi vida, voy a ser papá! Con la mujer que más amo!”, escribió.

Por su parte, también manifestó la alegría y emoción que siente de empezar esta nueva etapa de su vida y prepararse para ser la mejor mamá. Fueron varias las veces que la presentadora creyó estar embarazada, sobre todo durante la cuarentena. “Oigan, imagínense que en dos ocasiones durante la cuarentena juré por Dios que estaba embarazada, pero todo era porque tenía el colon muy hinchado”, les contó la presentadora a sus seguidores, descartando en ese momento, la idea de ser madre tan pronto.