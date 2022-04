¿Le disgusta? Esta es la reacción de Piqué cuando le dicen “el marido de Shakira”

La historia de amor de la cantante colombiana Shakira y el futbolista Gerard Piqué ha trascendido durante años. Aunque no están casados, sí conforman una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. Durante este tiempo que llevan juntos han preferido guardar distancia entre sus vidas privadas y la opinión pública.

Pocas veces publican en sus redes sociales fotos o videos juntos y cuando tienen alguna aparición pública, sus fanáticos están al pendiente de cada detalle. Como es bien sabido, Shakira es una de las artistas latinas más importantes a nivel mundial. Por su parte, Gerard Piqué es un exitoso futbolista, al que muchas veces le gusta pasar desapercibido en el mundo del espectáculo, según lo ha revelado en algunas oportunidades. De hecho, hay fanáticos de la colombiana que no saben que él es jugador. Por esa razón, muchas veces es llamado como “el marido de Shakira”.

Hace poco, le preguntaron en una entrevista con la revista Forbes si le molestaba que algunas personas se refirieran a él de esa manera. Ante ese interrogante, Piqué se sinceró y respondió: “En absoluto. A mí me gusta que no me reconozcan. En España casi nunca me pasa, pero si vas a países donde el fútbol no es importante. Por ejemplo, tenemos una casa en Bahamas y ahí paso desapercibido muchas veces, puedo salir en pijama a la calle, me encanta”.

¿Cómo es la relación de Piqué y Shakira?

En una oportunidad, el futbolista del F.C Barcelona fue invitado al programa El hormiguero, y allí le preguntaron sobre su relación con la barranquillera en el campo laboral. Según aseguró Piqué, aunque no le ayuda a la artista a componer sus canciones, sí le da sus puntos de vista. “A componer no le ayudo, pero sí me pregunta si me gusta o no y a partir de ahí hace cambios”. Por ahora, la pareja ha expresado no tener planes de matrimonio.