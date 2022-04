¿Se casan? Esto dijo Gerard Piqué sobre su relación con Shakira

Shakira y Piqué conforman una de las parejas más estables del mundo del espectáculo. Llevan más de una década juntos, y fruto de su amor tienen dos hijos: Milan y Sasha. En varias oportunidades, la colombiana ha revelado por qué no se ha casado con el futbolista, pese a que viven juntos desde hace varios años. Pero, ¿qué piensa Piqué al respecto?

En una reciente entrevista con el youtuber Jordi Wild en el programa The Wild Project, el futbolista dejó abierta la posibilidad de contraer matrimonio con la colombiana. Según dijo, si en algún momento se llegan a dar las cosas, se casaría con Shakira. “No le he preguntado los detalles, yo soy así también un día me caliento y al otro día me caso, no ha pasado pero en la realidad si se me da un día lo hago y ya”, puntualizó.

The Wild Project #128 ft Gerard Piqué | Catalanismo y Selección, Bartomeu, Ser un troll

Asimismo, elogió a la madre de sus hijos y reveló algunos detalles de su mediática relación. “Nos hemos complementado muy bien, es una ‘crack’ en lo que hace. Tener la carrera que ha tenido durante tantos años, mantenerse arriba y pasar de generación en generación es algo único. Además, cuando ella empezó todo se movía en Estados Unidos, era muy difícil para ella traspasar la barrera y más viniendo de Colombia. Desde joven se convirtió en una estrella mundial, nos hemos entendido muy bien, tenemos dos hijos increíbles y solo me ha aportado cosas positivas”.

Aunque la pareja ha salido ser muy reservada con su vida privada, de vez en cuando comparten algunas fotos y videos juntos. De hecho, hace pocos días la barranquillera se hizo viral por un romántico mensaje que le dedicó a Piqué.

