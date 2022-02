Lina Arroyave, ex de Kevin Roldán, confesó su amor por Andy Rivera

Lina Arroyave es conocida por haber sido pareja del cantante de música urbana, Kevin Roldán, padre de su hijo Mathías. Se ha desempeñado, además, como modelo y cantante. Desde hace mucho tiempo no se le ha vuelto a conocer públicamente una pareja sentimental. Sin embargo, en redes sociales suele dar mucho de qué hablar por algunas declaraciones que hace sobre su vida privada a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’.

Lina Arroyave confesó “su amor” por Andy Rivera

Recientemente, se hizo viral al revelar que Andy Rivera, exnovio de la actriz Lina Tejeiro, le ha llamado la atención desde hace muchos años. Todo surgió después de que un usuario le preguntara: “¿Te gusta Andy?”. La modelo vallecaucana no tuvo problema en responder de manera sincera y contundente. “¿A ustedes les gusta? porque a mí sí, toda la vida. Me parece un niño hermoso y con un corazón hermoso también, aparte que la música de él me encanta y yo sé que a ustedes también”, afirmó. Sus fanáticos no dudaron en reaccionar ante el piropo de la modelo para el cantante de música urbana. “El Andy trae loquitas a las Linas”, “pero es q ese tipo es un bombom”, “me encanta su sinceridad”, “claro esa cosota a quien no le gusta”, “ella está más linda que Lina Tejeiro”, comentaron en la publicación que fue replicada por varias cuentas que siguen la vida de los famosos.

¿Lina Tejeiro ya olvidó a Andy Rivera?

Internautas en redes sociales han dicho que la actriz Lina Tejeiro todavía podría querer a Andy Rivera, pues en varias oportunidades, ha dicho algunas frases, que muchos han interpretado que serían indirectas para el cantante. Algunos guardaban la esperanza de volverlos a ver juntos, pero ese deseo no se les cumplió a sus fanáticos.