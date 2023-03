Linda Palma se ausentó de ‘Noticias Caracol’ por dolorosa razón

Linda Palma es una de las presentadoras más queridas del país. Su paso por Noticias Caracol le ha permitido ganarse el corazón de los televidentes y miles de seguidores en sus redes sociales.

Generalmente, a través de su cuenta de Instagram donde tiene 1,7 millones de fanáticos, la presentadora suele publicar algunos detalles de su vida profesional y personal. Por supuesto, cuando deja de aparecer en el informativo de Caracol Televisión no pasa desapercibida e, inmediatamente, comienzan a preguntarle qué pasó.

¿Qué pasó con Linda Palma y por qué dejó de aparecer en ‘Noticias Caracol’?

Durante esta semana, la presentadora no ha estado en la emisión de las noches de Noticias Caracol. Hasta hace unas horas, las razones eran desconocidas.

Fue a través de una emotiva publicación que ya cuenta con más de 14 mil likes, que la presentadora reveló que sufrió una dolorosa pérdida. Su abuelo, Miguel Palma falleció el pasado lunes 13 de marzo. “Te AMO por siempre mi abuelito Miguel Palma. GRACIAS por tu legado. Por tu disciplina, carácter, coraje y honestidad. GRACIAS por sacar adelante a mi hermosa y fuerte familia paterna. GRACIAS por amar por más de 70 años a mi abuelita Lola. El 13-03-2023 te fuiste pal’ cielo y aunque todos en la familia estamos muy tristes por tu partida, también estamos agradecidos porque tuviste una muerte tranquila y en paz rodeado de tus amores. GRACIAS GRACIAS GRACIAS mi nuevo angelito en el cielo”, se lee en el post que está acompañado por un reel de imágenes donde aparece con don Miguel.

Ese lamentable suceso ha sido el motivo por el cual Linda Palma no ha vuelto a aparecer en el noticiero de Caracol Televisión. Sin embargo, explicó que la próxima semana regresará. “Esta es la razón de mi ausencia estos días. Espero volver la próxima semana si Dios quiere”.

Por privacidad, la presentadora desactivó los comentarios. Aunque la mayoría de sus seguidores suelen apoyarla siempre, no deja de existir uno que otro que intenta ofenderla con sus palabras.

¿Cómo va Linda Palma con su enfermedad?

En el 2008, Linda Palma fue diagnosticada con esclerosis múltiple, “una enfermedad del cerebro y la médula espinal (sistema nervioso central) que puede provocar discapacidad”, según afirma el portal de salud especializado Mayo Clinic.

Esa enfermedad la llevó a alejarse un buen tiempo de las pantallas pues tuvo que enfocarse en su recuperación. Desde entonces, la presentadora ha sufrido algunas recaídas, de hecho, en uno de los momentos más críticos tuvo que aprender nuevamente a caminar, hablar y comer.

El año pasado, Linda dio un parte positivo sobre su padecimiento, afirmando que “mi hermoso cerebro está muy bien, gracias a Dios”. Sin embargo, reveló que el proceso no ha sido fácil. “Es muy complicado vivir porque más allá de no poder hacer las cosas normales o que entendemos del día a día, como cepillarse los dientes, levantar un vaso, poder cocinar, estar escuchando todo el tiempo o ser consciente que la sociedad alrededor te está juzgando, está todo el tiempo pendiente de qué puede o no puedes hacer, inevitablemente, eso afecta”.