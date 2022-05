Lorna Cepeda, actriz de ‘Hasta que la plata nos separe’, se casa nuevamente

Lorna Cepeda es una de las actrices más reconocidas del país. Su personaje de Patricia Fernández, ‘la peliteñida’, en Betty, la fea, la catapultó a la fama. También, ha participado en otras importantes producciones como Casados con hijos, Chepe fortuna, Casa de reinas, La tía Ceci y Pa quererte. Actualmente interpreta a Rosaura Echeverri en Hasta que la plata nos separe.

Desde que se separó de Eduardo Paz, el padre de sus hijos, poco se había vuelto a hablar de su vida privada. De hecho, la actriz ha sido muy reservada en ese sentido, y ha tratado de mantener lejos del ojo público todo lo que tenga que ver con temas personales.

Hace unos meses confirmó que le había dado una nueva oportunidad al amor, después de 7 años de estar soltera. En su cuenta de Instagram, donde tiene 2,3 millones de seguidores, Lorna Cepeda ha realizado algunas publicaciones con su nuevo novio, Juan David Morelli.

Lorna Cepeda llegará por tercera vez al altar

Hace pocas horas, la actriz sorprendió con una publicación de Instagram donde hizo público su compromiso con su novio, con quien sostiene una relación sentimental desde septiembre del 2020. “En 2004 me preguntaron: ‘¿Lorna, te volverías a casar?’, mi respuesta fue: ‘No’. 2022: ‘Te casarías conmigo?’, ‘sí, sí, mil veces sí’”, escribió Lorna en un post que está acompañado de algunos de los momentos más especiales que ha compartido con Juan David, incluída la pedida de mano.

De igual manera, la actriz de Hasta que la plata nos separe explicó qué la hizo cambiar de opinión respecto al matrimonio. “No soy mucho de expresar cosas románticas, el que me ha seguido sabe que es así. Pero hoy quiero compartir mi felicidad, este hombre, un gran compañero, que me hizo cambiar mi pensamiento, mi sentido de la pareja, con el que he aprendido bastante, con el que vuelvo a creer en que dos, es más chevere, al que amo profundamente , tuve que vivir muchas cosas para llegar a este momento, y ¿saben que? ¡Todo ha valido la pena! Dios nos bendiga siempre y nos bendiga a todos”, terminó escribiendo.

De Juan David Morelli no se conocen muchos detalles, al parecer es un empresario colombiano que no ha tenido mucha relación con el mundo del espectáculo.