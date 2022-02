Los actores de ‘Arelys Henao: canto para no llorar’ que son pareja en la vida real

La bionovela del canal Caracol narra la historia de vida de la cantante de música popular, y desde que fue estrenada, ha llamado la atención de los televidentes y miles de internautas de las redes sociales, quienes han estado atentos a cada detalle contado en la serie.

Dentro de los personajes que complementan la historia de Arelys Henao, están Yazmín, una de sus cuñadas, interpretada por Yuri Vargas y el almacenero Fabián. El actor Jim Muñoz es el encargado de darle vida a ese personaje con el que Jazmín tuvo que casarse para conseguir la custodia de una bebé que tiene un padre violento.

Yuri Vargas y Jim Muñoz son novios en la vida real

Los actores esa pareja no solo es ficticia, sino que, en la vida real, Yuri Vargas y Jim Muñoz sostienen una relación sentimental desde hace varios años. De hecho, no es la primera vez que actúan juntos como novios. Por ejemplo, en Amar y vivir interpretaron a Rochi y Diego y allí también tuvieron un romántico final. En la vida real, la pareja todavía no le ha apostado al matrimonio.

¿Cómo nació la historia de amor de Yuri Vargas y Jim Muñoz?

Según revelaron hace un tiempo para la entrevista de portada de la revista Vea, su primera cita romántica se dio un mes después de haberse conocido en las grabaciones de Amor sincero, donde el personaje de Jim pretendía al de Yuri. Desde que son pareja han procurado tener su relación lejos de los escándalos de las redes y medios de comunicación, pese a que han tenido que enfrentar etapas complicadas. “Nuestra intimidad no tiene valor y procuramos cuidarla para tener una relación sana; para mí es de lo más valioso que tengo”, dijo Yuri. Por su parte, Jim agregó: “Soy discreto con mi relación sentimental y con mi vida, en general. A nosotros los actores lo único que nos queda es nuestra intimidad, ese aspecto profundo comprende sentimiento, vida familiar o relaciones, no quiero una vida sin eso”.

