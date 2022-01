“A mí nadie me dijo ‘sea valiente’, a mí me tocó ser valiente”: Arelys Henao

Arelys Henao es una de las cantantes de música popular más reconocidas del país. Nació en Sabanalarga, Antioquia y desde que tenía 10 años comenzó a sentir pasión por la música. Pese a que vivió en medio de la pobreza y se vio obligada a abandonar su pueblo natal por cuenta de los grupos al margen de la ley, nunca dejó de soñar y logró convertirse en una de las figuras más importantes de este género musical. Ha sido tan grande su éxito que actualmente, el canal Caracol plasmó su historia de vida en la bionovela Arelys Henao: canto para no llorar. En entrevista con Vea, habló de cómo ha sido esta experiencia.

¿Qué significa para ti que tu historia de vida sea llevada a la televisión?

“Es un logro muy grande en mi vida, en mi carrera. Que se cuente una historia es dejar huella, es dar un testimonio de superación ante Colombia y el mundo, más para aquellas personas que vienen quizá de vivir lo mismo que yo viví, de haber pasado por el desplazamiento forzoso, que vienen de luchar contra miles de adversidades, entonces eso es lo que quiero ser, un ejemplo para las mujeres jóvenes, para los niños, para inculcarles la valentía. A mí nadie me dijo sea valiente, a mí me tocó ser valiente, pero sí quiero que mis mujeres sean muy valientes y que se den cuenta que si Dios me sacó de todas estas situaciones, cosas más grandes hará por ellas”.

¿Cómo te sientes al revivir tantos momentos duros de tu vida?

“Yo he llorado como una magdalena, pero yo creo que eso me ha servido mucho para desahogar el alma, para perdonarme, perdonar tantas cosas del pasado, para estar más tranquila a partir de este momento. Estaba viendo el primer capítulo y no había llorado, cuando sale Caiser, yo no sé por qué me dio tan duro ver a nuestra mascota de la niñez cuando él avisa que a mi papá le había pasado algo, eso es verdad. La verdad lloré cuando lo vi ahí porque lo queríamos muchísimo, éramos muy aferrados a él y cuando lo mataron nos dio muy duro y lo lloramos como un miembro más de la familia.

El recordar a mi padre, los paisajes, ver a Martin en su papel, ver a mi viejo que tienen algunos rasgos, como en su tranquilidad, en su forma de ser, ver también representada ahí a Sabanalarga, Antioquia en la grabación, sus calles, por donde yo corrías descalza y era muy feliz”.

¿Cómo ha sido la relación con Mariana Gómez, la actriz que te interpreta?

“Mariana es increíble. Me ha dejado fría, me ha dejado impresionada de lo buena actriz que es, es como si sintiera su papel, como si lo viviera en su vida propia, esa mujer es increíble”.

¿Tuviste algo que ver con escoger a la protagonista?

“Yo fui muy respetuosa y muy prudente con el equipo, yo no estaba encima diciéndoles ‘miren esta escena que escribieron no es así, miren esta otra cosa, miren tal personaje’, no, yo sabía que estaba en las manos de los mejores y los que más querían que saliera bien eran ellos. Obviamente al inicio yo quería que fuera Danna García, luego me dijeron ‘mira, a Danna le gustaría hacer tu papel pero no podemos porque necesitamos que Arelys arranque en 16 años y Danna ya está grandecita y no nos da para que ella haga de esa edad’, como Mariana que tiene una cara de niña impresionante y entonces ahí entendí y cuando me mostraron que era Mariana dije ‘Dios sabe por qué hace sus cosas’, era la perfecta para eso”.

¿Cómo ha cambiado tu vida con la bionovela?

“Yo soy una persona con los pies en la tierra, yo sigo yendo al supermercado, saliendo normal, soy una persona que llevo mi vida normal, yo no le pongo mucho misterio a nada. Yo digo que la fama no existe, existe un cariño y un reconocimiento público que hay que cuidar, que hay que alimentar, que hay que valorar. Valoro mucho el amor de mi pueblo porque llevo 26 años preparándome para todo lo que estoy viviendo, entonces estoy disfrutándola”.

