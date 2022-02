¿Qué tiene José Ramón Barreto de Wilfredo Hurtado, esposo de Arelys Henao?

La historia de vida de Arelys Henao ha tocado las fibras de miles de colombianos, que todas las noches sintonizan el canal Caracol para conocer cada detalle de cómo, a pesar de la violencia y múltiples sufrimientos, logró convertirse en una de las referentes más grandes de música popular en Colombia. En diálogo con Vea, el actor venezolano José Ramón Barreto, habló de su experiencia interpretando a Wilfredo Hurtado, esposo de la artista.

Cuéntanos sobre tu personaje de Wilfredo, el esposo de Arelys Henao

“Wilfredo es este hombre que tiene que ponerse el traje de lo que sea necesario y cuando sea necesario por Arelys. Cuando sea necesario ser su apoyo, pues lo va a ser, y cuando sea necesario ser su cable a tierra, pues también lo va a hacer”.

¿Cuál fue el reto más grande que asumiste con el papel de Wilfredo Hurtado?

“Sin duda, fue tener que conocer bien y adentrarme en el contexto de Colombia y de los años que vivía el país en ese momento y cómo lo vivía la sociedad. Más allá de las limitaciones físicas, de los parecidos, de los acentos, era justamente conocer bien cómo se comportaban estas personas en unos años difíciles como esos en Colombia. Como extranjero, lo más importante fue conocer ese contexto y entenderlo”.

¿Cómo fue tu acercamiento con Arelys Henao y con Wilfredo Hurtado?

“Son personas espléndidas, encantadoras, son dos seres de luz que además, son muy dispuestos, y conmigo se abrieron desde el primer día para contarme lo que yo les preguntara, a ser sinceros conmigo, a contarme anécdotas, cosas que nos prestaron de ellos para los personajes. A pesar de que los conocí personalmente hacia el final de las grabaciones, durante todo el tiempo estuve en mucha comunicación con ellos”.

¿Qué tiene José Ramón Barreto de Wilfredo?

“Me identifico mucho con él. Esa lucha por la justicia, por las igualdades de oportunidades, esa sensación que te deja la migración, dejar tus raíces, tu país, tu sitio de crecimiento por culpa de la violencia es algo con lo que medianamente me puedo identificar. No he cursado los niveles que el Wilfredo real tuvo que vivir, pero sin duda, estos últimos años con todo lo que ha pasado en Venezuela, pues entendemos perfectamente lo que es tener que migrar y buscar una mejor vida en otro lado”.

¿Qué más viene para ti, además de Arelys Henao: canto para no llorar?

“Siempre trato que como actor pueda mezclar mis facetas como productor y director, que me gustan mucho. En Colombia he podido realizar cortometrajes, en Ecuador también, dirigir videoclips, campañas. Ahora estoy enfocado en la producción de mi primer largometraje, como actor y productor, en Venezuela. Dios quiera que en marzo todo se de para poder rodarla bien, y es un poco también las ganas que tengo de reactivar la industria en mi país y poder aportar un granito de arena”.