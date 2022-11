Los Briceño: este es el elenco de la nueva serie del Caracol Televisión

Durante este año, Caracol Televisión sí que ha sabido cómo cautivar y sorprender a los televidentes, pues ha emitido grandes producciones como el Desafío The Box, Arelys Henao: canto para no llorar, Entre Sombras, La Voz Kids, El Rey, Vicente Fernández, Las Villamizar y El Cartel de los sapos, el origen, por tan solo mencionar algunas.

Esta semana, el canal anunció el estreno de una nueva propuesta audiovisual que llegará en las noches.

Puedes leer: Así se vivió el lanzamiento de ´Los Briceño´, la nueva serie de Caracol Televisión

La llegada de Los Briceño, la historia de una familia todoterreno, serie producida por Juan Carlos Villamizar y dirigida por Carlos Urrea, narra las divertidas situaciones de amor y aventuras de esta familia ´todoterreno´, que es originaria de Ubaté, y que se desenvuelve en el mundo de los conductores de tractomulas.

“Qué chimba, esa sí no me la voy a perder, pero ni un día”, “Uy se ve como chévere en los comerciales, la novela, esperemos que no sea otro hueso”, “Quiero felicitar a Caracol por siempre tener contenidos para todo tipo de personas, de verdad que los amo”, “Por fin una novela que narra la vida de nosotros, los camioneros de Colombia… hay muchas personas que no valoran nuestro trabajo”, son algunos de los comentarios que los internautas han publicado en redes sociales, luego de conocer el anuncio del estreno.

Te puede interesar: ¿Por qué The Crown, de Netflix, está causando tanta molestia? ¿Todo es mentira?

Los Briceño, cuenta con un gran elenco, encabezado por Katherine Escobar, quien interpreta a Cecilia ‘La Chiqui’, César Mora, con su personaje de Armando Briceño, Juan Manuel Restrepo, en el papel de ‘Peluche’, Mario Espitia es el controversial Samuel, Carmenza González que encarnará a Lucía, esposa de Armando, y José Daniel Cristancho como ´Toronja´, el hermano mayor de la familia.

Cuándo, dónde y a qué hora se entre Los Briceño

Los Briceño llegará este lunes 21 de noviembre a las noches de Caracol Televisión, a las 10:30 p.m. después de Entre Sombras.