¿Por qué The Crown, de Netflix, está causando tanta molestia? ¿Todo es mentira?

The Crown se ha convertido nuevamente en noticia luego del estreno de su quinta temporada. La serie, de Netflix, que retrata la vida de la casa real británica se basa en hechos reales, según la plataforma y a lo largo de sus temporadas ha visibilizado la vida de la Reina Isabel II, sin embargo, la nueva etapa de la historia ha causado bastante molestia no solo en la casa real, sino en otros personajes allí mostrados. Por ejemplo, el ex primer ministro John Major se mostró molesto luego de saber que en la historia se muestra que él insinuó que Isabel II debía abdicar a favor de Carlos. El político conservador dijo al Mail on Sunday que la serie era ‘un montón de tonterías’, y su oficina publicó una declaración dirigida a Netflix: “Las discusiones entre la monarca y el primer ministro son totalmente privadas y, para Sir John, siempre lo serán. Pero ninguna de las escenas que representan son exactas en modo alguno. Son ficción, pura y dura”.

El príncipe Guillermo estaría disgustado por lo mostrado en la temporada cinco de The Crown Foto: Agencia Bangshowbiz

Se dice además que el príncipe William, hoy de Gales, está molesto por la manera en que retratan a sus padres y sobre todo por una escena donde Carlos agrede verbalmente a Diana.

Para los expertos en realeza Netflix debería dejar muy claro que si bien es cierto hay eventos verídicos que se muestran realmente hay bastantes licencias y ficción alrededor de la producción.

Siete cosas que no sabías de The Crown

Aquí te dejamos curiosidades de la serie que muchos están volviendo a ver desde su temporada uno para entender mejor la cinco, que se constituye en la más polémica sin duda.

1. El palacio de Buckingham no es ningún palacio

El famoso palacio de la realeza que se ve en la serie corresponde a una réplica casi exacta que la productora ha logrado a solo 20 minutos de Londres en los estudios de Elstree Films, catalogados como uno de los más modernos de Europa. Allí también se rodó La chica Danesa y varias temporadas de La Voz Reino Unido. En el estudio también se hizo un lugar exacto al balcón por donde saludan a sus súbditos los monarcas.

2. Arrepentida de ser la Reina

Claire Foy, quien representó a la Reina Isabel en su etapa joven, reveló que se arrepintió en algún momento de haber aceptado el papel, ya que cuando empezó el rodaje acababa de tener a su hijo. “El primer día me encontré en medio de una montaña escocesa con el pecho hinchado sin la posibilidad de dar de comer a mi bebé. Tuve que llamar a mi marido y decirle que le diera leche de fórmula, mientras yo estaba sentada en un Land Rover tratando de usar un sacaleches que estaba roto. Sentí que había cometido el mayor error de mi vida”, dijo en una entrevista para la edición británica de Vogue la actriz.

3. Suspendidas grabaciones por muerte de Isabel II

La producción adelantaba sus grabaciones en España cuando se supo que la Reina Isabel había fallecido. Curiosamente el día de la muerte de la monarca coincidió con el día en que la serie grabaría la escena en la que la princesa Diana sufre un accidente en Paris, y muere. Aunque realmente la serie no muestra lo acontecido. Desde ese día el rodaje se suspendió y retomó días después.

4. Costosa producción

Se estima que cada episodio de The Crown tiene una inversión cercana a los 6,5 millones de dólares, lo cual la convierte en una de las más caras hechas hasta el momento. Inicialmente se planeó para dos temporadas, pero su éxito la ha llevado a las 6. Recién se estrenó la número 5.

5. Error de continuidad

Aunque Isabel II tenía ojos azules y también eran de ese color los de Claire Foy, la actriz que la encarnó en su juventud. No ocurre lo mismo con Olivia Coldman, quien los tiene cafés. La producción probó lentes de contacto en la actriz, pero no fue posible lograr la naturalidad requerida así que los productores le apostaron a que se viera con ojos cafés, en lo que se puede considerar un error de continuidad obligado.

6. Estaturas varias de Lady Di

La actriz Elizabeth Debicki, quien encarna a Diana cuando fue esposa de Carlos, lo cual se verá en las temporadas 5 y 6, es mucho más alta que la verdadera Lady Di, quien medía 1,78. La actriz mide 1,90. Emma Corrin, quien fue la princesa en la temporada 4, por el contrario es más baja que Diana, pues mide 1,73.

7. Un príncipe dubitativo

Josh O´Connor, quien personificó a Carlos en las temporadas 3 y 4, estuvo a punto de no aceptar el personaje. “Cuando me llamaron para la prueba estaba muy cómodo haciendo cine independiente, y me parecía mi camino natural. Si aceptaba The Crown, el rodaje ocuparía dos años de mi vida. Dije que no quería hacer la prueba, pero insistieron en que nos reuniéramos y acabé accediendo. ¡Menos mal! A la larga, fue la decisión correcta. Me sacó de donde estaba, me planteó un reto enorme y lo disfruté muchísimo”.

