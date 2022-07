Lowe León sobre cómo Felipe Saruma es con Adhara: “está haciendo un rol increíble”

Andrea Valdiri y Lowe León, en su momento, fueron una de las parejas más comentadas de la farándula nacional. La propuesta que el cantante le hizo a la bailarina para que fueran novios fue toda una sensación, pues lo hizo desde un helicóptero.

El cantante Lowe León, quien tuvo una corta relación con Andrea Valdiri, confirmó que será padre por tercera vez Foto: Instagram - Instagram

Sin embargo, cuando parecían estar muy enamorados, anunciaron públicamente su ruptura. La noticia sorprendió a todos fanáticos, pues, además, no quedaron en los mejores términos.

De ahí en adelante, comenzaron a protagonizar varias polémicas que giraban en torno a Adhara, la hija que tienen en común. Según Lowe, Andrea no le había permitido conocerla ni acercarse a ella, por eso solicitó una prueba de ADN que le permitiera corroborar que es el padre de la pequeña, que ya cumplió un año. En ese momento, la petición fue negada por ‘La Valdiri’.

Luego de lanzarse varias indirectas a través de sus redes sociales y convertir su situación en todo un escándalo, no se volvió a hablar del tema por varios meses. Eso hizo pensar que el tema ya había quedado resuelto.

No obstante, hace unas horas se volvieron tendencia nuevamente, luego de que Lowe León anunciara que Andrea Valdiri ya había aceptado que se realizara la prueba de ADN, una noticia que dice, lo tiene muy feliz.

¿Qué piensa Lowe León de Felipe Saruma, esposo de Andrea Valdiri?

El cantante realizó una transmisión en vivo en compañía de su abogado, para aclarar cómo va el proceso que inició hace un año. “Las diferencias que haya habido entre dos hombres no tienen por qué inmiscuirse con una menor. Yo soy su papá y así mismo la voy a tratar y yo no me voy a interponer en quien la está criando”, dijo.

Entre sus declaraciones, se refirió a Felipe Saruma, esposo de Andrea Valdiri, y quien ha asumido el papel de padre de Adhara. Para sorpresa de muchos, el cantante elogió al generador de contenido santandereano. “Pienso que es una persona muy talentosa, no tengo odios, no tengo nada en contra de él, no tiene nada que ver, no tiene velas en este entierro en cuanto a cosas conmigo. Por el contrario, está haciendo un rol increíble, lo cual se lo agradezco”.

El artista explicó, en medio de la transmisión, que el objetivo de este proceso, no es “entorpecer la vida familiar” que tiene la bailarina Andrea Valdiri, pues piensa en el bienestar de la pequeña Adhara.

