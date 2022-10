Lucho Velasco: edad, esposa y más detalles del antagonista de ´La reina del flow´

Luis Alfredo Velasco Parra, conocido en el mundo artístico como Lucho Velasco , despertó amores y odios en los televidentes con una de sus interpretaciones más recordadas, Dúver Cruz o Manín, el villano de la exitosa novela de Caracol Televisión La reina del Flow, que también causó sensación en Latinoamérica cuando se comercializó en Netflix.

El actor de televisión, cine y teatro dejó su sello en otras producciones como ¿Dónde está Elisa?, El cartel, Rosario Tijeras y Enfermeras. Aunque la pandemia detuvo muchos de sus proyectos, y hasta lo llevó a vivir la muerte de su padre desde lejos, nunca dejó las pantallas y ahora explora el cine en países vecinos.

¿Cuántos años tiene Lucho Velasco?

Luis Alfredo nació un día como hoy, 8 de octubre de 1968, y hoy celebra su cumpleaños número 54. Aunque nació en Bogotá, se crio en Cali, donde estudiar varios semestres en la Universidad Javeriana para después mudarse a Bogotá e iniciar su carrera de actor en 1992.

Aunque sus primeros trabajos en pantalla chica llegaron en 1997, en producciones como La mujer en el espejo y La elegida, su salto a la fama fue en el 2005 con Todos los hombres son iguales y las mujeres también. Sus antagónicos en novelas como La reina del flow y Enfermeras le han permitido obtener importantes reconocimientos como el premio India Catalina en el 2020, como Mejor Actor Antagónico de Telenovela, Serie o Miniserie por su personificación del doctor Castro. Dos años después obtuvo el mismo galardón por su rol como Manín.

¿Quién es la esposa de Luis Velasco?

Como lo ha contado en varias entrevistas, desde la noche en que Velasco conoció a Verónica Muñoz, se enamoró de ella. Una amiga en común se encargó de presentarlos y ni siquiera su diferencia de edad, 14 años, fue impedimento para formar la familia que tienen actualmente.

En la época en que se conocieron, Lucho, de 36 años, vivía y trabajaba en Panamá por cuestiones laborales, pero fue en un viaje de visita a Colombia cuando la vio. “Me presenta a Verónica, con una diferencia de edad poco importante, yo la veo y quedo enamorado de ella esa misma noche, tú vas a ser mi esposa, le dije y lo cumplí”, contó en el programa Se dice de mí. Y cumplió su promesa, un mes después regresó y se hizo novio de la artista plástica, que en ese entonces tenía 22 años.

Verónica y Lucho se casaron luego de dos años de relación, y meses después nació su primogénita, Fátima. Cinco años después le dieron la bienvenida a Noelia, su segunda hija. La pareja, que vive a las afueras de la ciudad, publica con cierta frecuencia imágenes de su vida en familia.

¿Quién es Verónica Muñoz?

La esposa del actor se define en sus redes sociales, donde acumula 23.8 mil seguidores, es diseñadora de espacios y experiencias culturales. Además de ser artista plática, Verónica también es profesora de yoga y guía espiritual. Verónica también se dedica a la yogaterapia y los retiros terapéuticos. En su cuenta personal, donde tiene 23.8 millones de seguidores, comparte imágenes familiares y también de su faceta profesional.

¿Qué le pasó a Lucho Velasco?

Después de lo que significó sumergirse en la piel de Manín, el actor reveló que por momentos se sintió abatido por su propio personaje. El año pasado confesó habló de los estragos del mundo ficticio y reveló que había sufrido de depresión y dolores de cabeza incluso cuando ya no estaba interpretando al villano.

“Esta energía tan negativa que estamos proyectando todo el tiempo te afecta. Hay gente muy hermosa; primero, en forma de chiste, te dicen cómo “¡ay, maldito! que no sé qué” y ya después te dicen “oye, qué buen trabajo, gran trabajo, me encanta”. Pero sí, más que todo en redes, qué es lo que se mueve hoy en día, hay gente que está muy loca y ahí te insulta muy feo y te dice que ojalá te mueras, ojalá no le hagas nada a Charlie, pero con mucho odio”, contó hace un tiempo para el programa La Red.