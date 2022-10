Luisa Fernanda W contesta críticas de su cuerpo luego del parto: “no es montaje”

El pasado jueves, la generadora de contenido Luisa Fernanda W dio a luz a su segundo hijo con Pipe Bueno, a quien llamaron Domenic. Según había contado en sus redes sociales, aunque le faltaban todavía dos semanas para tenerlo, el bebé ya estaba a término, lo que significaba que, en cualquier momento, ya podía nacer.

En sus redes sociales, tanto la influencer como el artista de música popular se han mostrado muy felices de volver a ser padres. Máximo, su hijo mayor, cumplió el viernes, sus primeros dos años y su familia lo celebró por todo lo alto, aunque la antioqueña no pudo estar presente, pues todavía no le habían dado salida de la clínica.

Luisa Fernanda W cautivó al mostrar su cuerpo dos días después de dar a luz

Una vez la paisa llegó a su casa, con su bebé en brazos, apareció en sus historias de Instagram para mostrar cómo lucía luego de haber dado a luz. “Estoy en el segundo día de postparto, pero me levanté, me bañé y me peiné ... esto me ayuda a mejorar mi semblante y sentirme mejor”, dijo. También, aprovechó para brindar algunas recomendaciones sobre los masajes que se realiza para desinflamar su vientre y los cuidados que tiene con la cesárea.

Aunque hubo muchos usuarios que la felicitaron, otros la llenaron de críticas por no alejarse unos días de las redes tras el parto y por, supuestamente, querer ganar seguidores con su apariencia que, para muchos, fue un “montaje”. “Siento que todo esto es un montaje por ganar más seguidoras porque somos las mujeres las que hacemos que esto se vea real”, le escribieron, agregando: “no ayuda ni cinco a quienes intentamos no acomplejarnos y ella en serio no se le pasa una idea buena por la cabeza”.

Así respondió Luisa Fernanda W a sus críticos

Cansada de las críticas, la generadora de contenido decidió contestar de manera directa. “¿Un montaje? ¿De verdad crees que todas las personas vivimos los procesos de la misma manera? No, señora, ningún tipo de montaje esta es mi realidad y eso que no muestro ni un 5% de mi vida. No entendí a qué va tu mensaje. Yo soy creadora de contenido y esto hace parte de mi realidad, y sí, este fue el primer video que se me ocurrió porque siento que es un proceso normal por el cual pasamos muchas mujeres, así lo vivo yo, quizás a una les toca mejor, a otras peor, aquí lo único cierto es que estoy siendo real”.

