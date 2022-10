Video: Pipe Bueno enterneció mostrando su faceta como padre de Domenic

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno están dichosos por haberse convertido en padres nuevamente. La influenciadora había contado en sus redes sociales que, aunque todavía le faltaban dos semanas, en cualquier momento el bebé podía nacer, incluso, habían expresado el deseo de que fuera el mismo día que Máximo, su hijo mayor, quien llegó al mundo el 28 de octubre del 2020.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno le dieron la bienvenida a su segundo hijo Domenic en la madrugada del jueves. Foto: Instagram

A través de las redes sociales, la pareja ha mostrado algunos detalles del nacimiento del pequeño, a quien le pusieron por nombre Domenic. La antioqueña había dicho que el día que naciera el niño, lo compartiría sin ningún problema, y lo cumplió. “Cómo les parece que Domenic ya nació. En qué momento, no sé. Eso fue así super rápido. Yo estaba tranquila en la casa y de repente sentí que me bajó una agüita y le pregunté al Doctor. Y me dijo vete para urgencias obstétricas y de una me hicieron cesárea”, dijo acostada en una camilla, mientras mostraba de fondo al cantante que tenía al bebé en sus brazos.

¿Cuál fue la diferencia entre el nacimiento de Domenic y Máximo?

El intérprete de Cupido falló realizó una dinámica de ‘preguntas y respuestas’ donde reveló algunos detalles del nacimiento de Domenic. Uno de los interrogantes más frecuentes que le han dejado sus seguidores, es sobre las diferencias o las similitudes entre la llegada de los dos niños. “Siento que es una emoción diferente, pero igual de chimba. Una ilusión nueva. Tal vez frente a estar un poco más tranquilo, claro. De hecho, el nacimiento de Máximo fue complejo, largo. Domenic fue en un, dos por tres”, afirmó.

Por poco, el niño nace el mismo día que su hermano mayor, quien justamente hoy está cumpliendo dos años. Debido a eso, muchos internautas se han estado preguntando si Máximo tendrá fiesta. Sobre eso, Pipe respondió: “decidimos que independientemente a que llegara el hermanito de Máximo, pues Máximo mañana igual tendrá su fiesta de sus dos años”.

Pipe Bueno enterneció con Domenic en sus brazos

En su cuenta de Instagram donde tiene 8,8 millones de seguidores, el artista publicó un video presumiendo a su pequeño a quien tenía alzado en su pecho. “Y llegó nuestro otro tesoro, Domenic”. “Qué hermosura. Felicitaciones para los dos. Dios bendiga con mucho amor ese hogar tan hermoso que han conformado”, “qué belleza”, le han escrito sus fanáticos, felicitándolo a él y a la generadora de contenido.

