Luisa Fernanda W: edad, cuánto duró con Legarda y más de la pareja de Pipe Bueno

Las redes sociales de Luisa Fernanda W son muestra de ello. En su perfil de Instagram ya cuenta con una sólida comunidad de 17,8 millones de seguidores y en su canal de YouTube tiene 4,6 millones de suscriptores. De esa manera, se ha convertido en una de las generadoras de contenido más comentadas de la farándula nacional.

Según ha contado, se hizo reconocida en las redes sociales por accidente, pues en el 2013 comenzó a crear contenido en su canal de YouTube, únicamente como una forma de escape creativo. También, se ha destacado como bloggera y empresaria y, desde hace un tiempo, está incursionando como cantante de género urbano.

¿Cuál es el nombre real de Luisa Fernanda W?

Su nombre de pila es Luisa Fernanda Cataño Ríos, pero es conocida en el mundo artístico como Luisa Fernanda W. Nació en Medellín el 16 de julio de 1993 y, actualmente, tiene 29 años

Antes de ser famosa y trabajar de manera independiente, la paisa pasó por diversos trabajos. “Yo también fui empleada. Si quieren que les cuente yo en que he trabajado, antes de que todas estas cosas maravillosas me pasaran, antes de tener mi negocio, antes de tener mi marca, antes de tener mi negocio por redes sociales, yo fui empleada. Trabajé en almacenes y administré una peluquería”, dijo hace un tiempo a través de sus redes sociales.

¿Cuántas cirugías tiene Luisa Fernanda W?

Uno de los aspectos que más suelen comentar los seguidores de su vida, es el referente a su aspecto físico, pues el cambio desde que comenzó a hacer sus videos, a como luce actualmente, ha sido muy evidente.

Con respecto a eso, en una oportunidad, la empresaria habló sin tapujo de los procedimientos estéticos que se ha realizado, dejando en claro que no tiene liposucción, como algunos han afirmado. “Las cirugías que yo me he realizado son la nariz y los senos, no me he hecho ninguna otra cirugía. No me hecho liposucción, ¿yo con qué necesidad?, hablo de que gracias a Dios no he tenido la necesidad de hacerme ninguna lipo o ponerme nalga”.

También, reveló que hace un tiempo se realizó una perfilación de labios, pero que no quedó satisfecha con el resultado. “No quedé lo suficientemente feliz y de hecho cuando pueda ir donde el doctor me voy a bajar el ácido hialurónico. Yo me voy a quitar eso, fue algo que me hice y no me gustó. No me aumenté el labio, solo fue perfilación, pero eso va a desaparecer”, aseguró.

La antioqueña Luisa Fernanda W saltó a la fama por ser una de las influencers con más seguidores de Instagram en Colombia. Foto: Instagram

¿Cuánto duró Luisa Fernanda W con Legarda?

Cuando ya su nombre se había dado a conocer, la generadora de contenido comenzó un romance con Legarda, cantante de reguetón, quien falleció el 7 de febrero del 2019 a causa de una bala perdida en Medellín.

El artista y la empresaria fortalecieron la amistad que ya tenían de años atrás, cuando participaron en el reality culinario MasterChef Celebrity. Su amor comenzó a ser público a finales de abril del 2018 cuando los dos comenzaron a dejar algunas pistas en sus redes sociales. Luego, por medio de un video publicado en YouTube, la antioqueña lo confirmó. Aunque lucían completamente enamorados, su historia de amor tuvo un punto final casi un año después, cuando se conoció la noticia de la trágica y repentina muerte del artista, quien, para ese entonces, tenía 29 años.

“Esto ha sido lo más fuerte que me ha pasado en la vida, fue un choque muy grande. El día que esto sucedió, aceptar la noticia fue muy duro para mí, porque me tocó ir a despedirme. Hice un trabajo de aceptación muy grande en ese momento”, dijo en diálogo con Alejandra Azcárate.

¿Cuánto tiempo llevan Pipe Bueno y Luisa Fernanda W?

Luego de la muerte de Legarda, Luisa decidió abrir nuevamente su corazón y se dio una oportunidad con el cantante de música popular, Pipe Bueno. Hasta el momento, llevan más de tres años y fruto de su amor llegó Máximo en octubre del 2020, y Domenic, su segundo hijo, está próximo a nacer.