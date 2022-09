Lina Tejeiro: primer novio, edad, dónde nació, y más de la ex de Andy Rivera

Actualmente, Lina Tejeiro es una de las famosas más comentadas dentro de la farándula nacional, no solo por su carrera artística, sino, sobre todo, por sus relaciones amorosas, tema que ha sido de gran interés para sus fanáticos.

¿Quién es Lina Tejeiro y cuántos años tiene?

Su nombre completo es Lina Fernanda González Tejeiro. Es hija de Manuel Eduardo González y Vibiana Tejeiro. Nació en Villavicencio, el 8 de octubre de 1991 y está cerca de cumplir 31 años. El año pasado, cuando cumplió 30, realizó una gran fiesta, en la que compartió con su familia y amigos más cercanos, entre ellos, Greeicy Rendón.

Desde pequeña, su familia descubrió el talento que tenía para la actuación, pues solía ser muy extrovertida en su forma de ser. A los 9 años inició su carrera, cuando participó en seis capítulos de Expedientes. El personaje que la llevó a la fama fue el de Sammy, en Padres e hijos. Para ese momento, la actriz tenía 11 años.

Más adelante, estuvo en Muñoz x 2, donde le dio vida a Glenda, una de las hijas de Román Muñoz, interpretado por Mauricio Vélez. En el 2013 estuvo en La hipocondríaca, y en el 2014 actuó en Los graduados. Otro de los personajes por el que también la recuerdan sus fanáticos, es Catalina Mejía en La ley del corazón.

Lina obtuvo el Premio TvyNovelas como Mejor Actriz de Reparto por su personaje en La ley del corazón. Este año estuvo nominada a los Premios India Catalina, en la categoría Mejor Actriz de Reparto de Telenovela, Serie o Miniserie por su trabajo en Chichipatos.

¿Quién fue el primer novio de Lina Tejeiro?

Cuando tenía 15 años, la actriz sostuvo una relación sentimental con el actor Carlos Torres, así lo dio a conocer ella misma a través de las redes sociales. Los actores eran compañeros en Padres e hijos.

Recientemente, la artista tuvo una conversación con Diva Rebeca, personaje interpretado por el periodista Ómar Vásquez. Allí reveló detalles de su relación con su primer amor. “Carlos fue mi primer novio, y mi primera vez también. Yo creo que la primera vez las mujeres nunca la olvidamos, fue muy lindo, éramos muy pequeños, Carlos tenía 17 y yo 15. Fue muy bonito, él es un caballero en todo el sentido de la palabra, no hay nada malo que decir de ese hombre”.

Sobre la razón de su ruptura, Lina agregó: “Estábamos muy chiquitos, teníamos muchas cosas por vivir, además que fue un noviazgo super cortico, como de un año más o menos. La verdad ni me acuerdo por qué terminamos… nosotros fuimos novios hace muchos años y yo soy otra persona hoy en día, de pronto le caiga bien o mal. Ya no nos hablamos, sin embargo, si nos vemos nos saludamos, no hay odio, ni rencor, pero no somos íntimos o amigos, no sé qué es de su vida”.

¿Qué pasó entre Andy Rivera y Lina Tejeiro?

La actriz y el cantante Andy Rivera sostuvieron un romance por casi 9 años. Aunque terminaron en varias oportunidades, intentaron arreglar las cosas, pero, finalmente, en marzo de este año decidieron ponerle punto final a su historia de amor.

Según dijo Lina, cerrar ese ciclo no fue nada fácil para ninguno de los dos. “No fue fácil, yo tuve que ir a terapia porque llevábamos mucho tiempo tratando de darle fin a algo que no podíamos, porque nos negábamos a aceptar que no podíamos estar juntos”, le contó a Ómar Vásquez.

¿Por qué Lina Tejeiro y Andy Rivera terminaron?

En la misma conversación, Tejeiro explicó las verdaderas razones de su ruptura con el hijo de Jhonny Rivera. “Nuestra relación terminó por varios motivos, falta de intereses, compromiso, tiempo, entre otros. También, las agendas y el trabajo de cada uno impedían que realmente estuviéramos juntos y eso generaba mucho dolor y desde ahí tuve que ir a terapia”.

Juan Duque es el nuevo novio de Lina Tejeiro

Después de terminar con Andy, Lina decidió abrir su corazón nuevamente y darse una oportunidad con el también cantante Juan Duque, con quien se ha dejado ver muy enamorada. Aunque llevan pocos meses, sus fanáticos la han felicitado por volver a creer en el amor. “Hubo un tiempo que la verdad nadie me llamaba la atención, ni me gustaba, entonces cuando realmente sané y me sentí preparada. Por eso, cuando llega Juan fue que empecé a sentir esas cosas que hace mucho no sentía, como el gustico, entonces dije, ´estoy lista´, y no podía negarme a la oportunidad de vivir esto que estoy sintiendo”.

