Luisa Fernanda W está hospitalizada: “me toca estar tranquila”

Por medio de su cuenta de Instagram donde tiene 17,7 millones de seguidores, la influencer Luisa Fernanda W reveló que tuvo que ser hospitalizada de emergencia.

En las imágenes, aparece acostada en una camilla de un cuarto de hospital y desde allí, aunque no contó muchos detalles ni explicó exactamente qué fue lo que le pasó, aseguró que debe guardar reposo. “Esta semana tenía varios compromisos, mucho trabajo, pero ando por aquí hospitalizada. Así que me toca estar tranquila, guardar reposo. Lo cuento por si no respondo en WhatsApp no digan: ‘Ay, Luisa irresponsable’. Estoy siendo responsable conmigo misma y bajarle un poquito al trabajo, a todo en general, ahí voy”.

Te puede interesar: Luisa Fernanda W compartió la ecografía de Domenic. Así es su segundo hijo

Luisa mostró en el video que su pareja Pipe Bueno estaba con ella acompañándola en el sofá del cuarto donde aparecía acostado durmiendo, pues, al parecer, al ser internada ayer en la noche, muy posiblemente ninguno de los dos pudo dormir bien en la clínica. “Por allá esta Pipe dormidito, haciéndome compañía, eh y nada. Estoy por aquí desde ayer, lo más importante ahora es estar en reposo. Un abrazo. por aquí siempre de la mano de Dios”, afirmó.

El video fue reposteado por varias cuentas que siguen la vida de los famosos y sus seguidores aprovecharon para enviarle mensajes de aliento. “Lo mejor es que se cuide, embarazada puede tener mucho riesgo”, “debe tener más cuidado”, “pobrecita algo más debe pasar porque se le nota apagada, que se recupere pronto”, “la salud es lo primordial”, “que te recuperes, cuídate mucho. Dios te bendiga”, “que te recuperes pronto primero la salud ante todo bendiciones”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Cuántos meses de embarazo tiene Luisa Fernanda W?

De acuerdo con lo que dijo la generadora de contenido paisa en entrevista con La Red, el nacimiento de su hijo Domenic está previsto para finales de octubre o principio de noviembre, es decir que, estaría en su séptimo mes de gestación.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno estrenaron ‘El último adiós’

La semana pasada, el cantante de música popular y la influencer Luisa Fernanda W estrenaron una nueva canción. Se trata de un cover del tema El último adiós, original de Paulina Rubio.

Te puede interesar: Santiago Alarcón denuncia acoso por joven que dice ser hijo suyo y de Shakira

En redes sociales hubo opiniones divididas por parte de los internautas. Algunos la felicitaron por el avance en su voz, mientras que otros, la criticaron afirmando que no le quedaba bien su faceta como cantante. “Hermosos”, “me encanta”, “qué cambio tan positivo en tu voz”, “Pipe el mejor pero Lu por más que se esfuerza el canto no es para ella”, “la voz parece que no fuera la tuya”, “me gusta más de instagramer y empresaria”.