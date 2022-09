Santiago Alarcón denuncia acoso por joven que dice ser hijo suyo y de Shakira

Una fuerte denuncia realizó el reconocido actor Santiago Alarcón a través de sus redes sociales. De acuerdo con lo que dijo, desde hace un tiempo viene siendo acosado por un joven. En un principio, todo fue a distancia, pero ahora todo se tornó preocupante, porque ya está siendo perseguido en Bogotá. “Denuncia pública. Aquí les cuento uno de los capítulos más absurdos de mi vida. El video está largo pero quédense hasta el final porque trae detalles inesperados”, escribió en la descripción de la publicación.

¿Qué pasó con Santiago Alarcón?

Según su relato, el joven, de quien prefirió no revelar su nombre, se presentó en el Teatro Nacional de Bogotá luego de que él terminara una función, asegurándole que, supuestamente, el actor es su padre y que lo habría abandonado en 1992, cuando Alarcón tenía 12 años.

Ese momento terminó en una acalorada discusión, luego de que el supuesto hijo de Santiago presentara una tutela en su contra y le pidiera 835 millones de pesos por el supuesto abandono. “Dice que yo lo entregué en adopción en el año 1992, cuando yo tenía 12 años cumplidos, imagínense yo a los 12 entregando en adopción y ahí va el caso de lo que les decía de la extorsión porque me pide 835 millones de pesos”, relató el actor recordado por su personaje en El man es Germán.

La situación viene sucediendo desde hace cuatro años. El joven comenzó a escribirle en sus redes sociales. De hecho, buscó a varios medios de comunicación, pero debido a la inconsistencia de su relato y a la carencia de pruebas, no se le dio ninguna importancia.

Joven asegura que Santiago Alarcón y Shakira son sus padres

El acoso no termina ahí. Según el actor de Garzón vive, supuestamente su madre biológica es nada más y nada menos que Shakira. “Él asegura que su papá biológico soy yo y su mamá, no me van a creer, me da pena mencionarla, pero... dice que es Shakira”.

Molesto y bastante indignado, Santiago aseguró que nunca ha visto a Shakira personalmente, así que las acusaciones del joven que reside en Canadá, son completamente falsas y que, debido al acoso, teme por su seguridad. “No sé qué decir, desafortunadamente nunca he visto a Shakira. (...) Este caso está en manos de las autoridades, porque ya temo por mi vida, la de mi familia”.