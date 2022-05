Luisa Fernanda W no aguantó más y respondió a quienes critican su forma de vestir

Luisa Fernanda W es una de las influencer con mayor reconocimiento en el mundo digital. Sus diecisiete millones de seguidores en su cuenta de Instagram siempre están pendientes de cada una de sus publicaciones e interactúan con la paisa frecuentemente.

La empresaria antioqueña se ha convertido viral en redes sociales en reiteradas ocasiones, pues mucho del contenido que comparte logra tener un gran alcance e interacción entre los cibernautas.

Recientemente, Luisa no aguantó más las críticas que le han hecho, y decidió enviarles un contundente mensaje a todas aquellas personas que, como ella misma afirma, solo tienen odio y rencor en su corazón para con las personas que les va bien en la vida.

“Estoy impresionada de cómo hay mujeres que solo de dedican a criticar, ¡por favor cálmense! Lo único que les digo es que cada uno tiene sus gustos, porque para gustos están los colores (…) Yo me puedo poner un costal y como tengo un cuerpo tan lindo y bien cuidado seguramente se me va a ver lindo. Con cualquier cosa que me ponga y salga a la calle me voy a ver preciosa, ¡así sea hasta con un costal!”, afirmó la creadora de contenido digital en su cuenta de Instagram.

“Luisa no le prestes atención a esa gente desocupada”, “Esas personas que solo te critican están envidiosas de no tener la ropa que tu tienes”, “No les prestes atención a ellos, lo único que quieren es que tu estés mal”, “Te amo, no les presten atención a los comentarios malos, solo a los positivos, saludos a Pipe”, fueron algunos de los comentarios que la paisa recibió por parte de sus seguidores, una vez compartió su mensaje.

¿Luisa Fernanda W se encuentra embarazada?

Pese a los cientos de rumores que invaden las redes sociales, la influencer, al igual que su pareja, el cantante de música popular, Pipe Bueno, han decidido detener tanta información errónea y notificarle a la opinión publica que por el momento no se encuentran en la búsqueda del hermanito de Máximo.