“Es tan duro”: Luisa Fernanda W reveló que atraviesa un momento muy difícil

Luisa Fernanda W tiene 17 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Es una de las generadoras de contenido más activas y, generalmente, acostumbra a interactuar con sus fanáticos, mostrándoles detalles de su vida profesional y personal.

Durante los últimos días ha sido tendencia, pues se rumora que estaría esperando su segundo hijo con el cantante Pipe Bueno, con quien sostiene una relación sentimental desde hace más de 2 años. Uno de los detalles que han notado los internautas y que asumen, es supuestamente, una prueba de que sí está en estado de gestación, es que la influenciadora ha mostrado los cambios que ha tenido su piel en los últimos días.

Luisa Fernanda W atraviesa un momento difícil

Sin embargo, la también empresaria preocupó a sus fanáticos al publicar un video contando que no está pasando un buen momento y que eso ha afectado por completo su estado de ánimo. “También hay días en los que no me siento tan guapa y me digo a mi misma ‘tú estás espectacular’, por ejemplo estoy pasando por esta etapa donde me entran inseguridades y no está mal estar insegura de vez en cuando, es que el proceso de amor propio es tan duro, es una vaina que la gente cree que uno siempre tiene que ser el más seguro, pero no es así”, dijo.

Además, agregó que no está de acuerdo con que las personas cuestionen el físico de los demás, escudándose en que como son figuras públicas tienen que aguantarse. “Muchas personas opinan del físico de uno, o de cómo uno se viste, o de cómo una lleva esto, qué toxicidad, nadie sabe por el proceso que uno está pasando y la gente se cree con el derecho de hablar de tu físico, eso me parece horrible”.

Muchos de sus fanáticos quedaron completamente preocupados por la situación que atraviesa la influencer, mientras que otros no quedaron completamente convencidos de su mensaje, pues insisten en que sí estaría embarazada y ese sería uno de los cambios hormonales que estaría experimentando.

