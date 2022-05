“¿Para qué tengo que salir a gritarlo?: Luisa Fernanda W sobre rumores de embarazo

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno son padres de Máximo, quien nació el 28 de octubre del 2020. En varias oportunidades, la pareja ha hablado de la posibilidad de agrandar la familia y darle un hermanito a su primogénito.

Te puede interesar: “Es tan duro”: Luisa Fernanda W reveló que atraviesa un momento muy difícil

Durante las últimas semanas, se especula que el cantante y la generadora de contenido están en la dulce espera de su segundo hijo. Los internautas le han venido preguntando, a través de su cuenta de Instagram, pero ella no ha confirmado ni desmentido los rumores, simplemente ha respondido con evasivas, lo que ha puesto a dudar mucho más a sus fanáticos.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Hace unos días, la influenciadora fue tendencia por publicar una imagen que avivó dichos rumores, pues se le observaba su vientre un poco más pronunciado y, además, lo que también llamó la atención fueron las letras DMGC junto a un corazón que escribió para acompañar la publicación. Inmediatamente, muchos de sus fans dedujeron que podría tratarse de las iniciales de un hermanito para Máximo Giraldo Cataño.

Desde hace unas semanas se rumora que la influencer y el cantante Pipe Bueno se convertirán en padres por segunda vez. “Un embarazo no se oculta” dijo, generando más dudas entre los internautas. Foto: Instagram

Luego, en las últimas horas abrió la cajita de preguntas en Instagram para interactuar con sus 17 millones de seguidores. Uno de ellos le preguntó por su supuesto embarazo, asegurando que se encontraba muy ansioso por saber si era o no verdad. “¡Ay, yo lo sé! Y me parece hermosa la gente con buena vibra, pero yo creo que es hasta la misma presión de la gente la que a uno como que no lo deja … uno dice ‘si estoy o no estoy embarazada, pa’ que tengo que salir a gritarlo a los cuatro vientos’”.

Te puede interesar: ¿Luisa Fernanda W confirma su embarazo en sus historias de Instagram?

Además, aseguró que en su mayoría, las mujeres embarazadas prefieren contar la buena nueva hasta que no estén seguras de que todo está bien con el bebé en los primeros meses. “Una mujer embarazada lo dice cuando lo quiera anunciar con bombos y platillos, cuando se sienta cómoda o si no lo quiere decir perfecto, un embarazo no se oculta e igual en cualquier momento se va a notar, entonces esperemos a ver, Dios quiera que sí”.