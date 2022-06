Luisa Fernanda W reveló cuándo se dio cuenta que estaba enamorada de Pipe Bueno

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se encuentran en la mejor etapa de su relación. Hace unas semanas confirmaron que se convertirán nuevamente en padres de Domenic, su segundo hijo varón. En octubre del 2020 nació Máximo, su primogénito, y desde entonces, han afirmado estar felices con el hogar que conformaron.

Como es bien sabido en el mundo de la farándula, cuando Pipe Bueno y Luisa Fernanda comenzaron su noviazgo, no fue bien visto por muchos internautas quienes cuestionaron el por qué la influenciadora había comenzado una nueva relación cuando hacía pocos meses había muerto Legarda, su expareja. Sin embargo, el cantante de música popular y la generadora de contenido hicieron caso omiso a las críticas y le dieron rienda suelta a su amor.

¿Cómo inició el amor entre Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

En los últimos días, Luisa Fernanda W publicó un video hablando de varios detalles de su vida privada, entre ellos, su relación con Pipe Bueno, con quien lleva casi tres años de noviazgo. “Realmente, es una historia que ni él ni yo nos esperábamos”, dijo

Según afirmó Luisa, todo comenzó cuando se encontraron por un tema laboral, pues ella también ha incursionado en el mundo musical. Fue allí, que se dieron cuenta que entre ellos había una química especial. Los constantes detalles que el artista solía tener con ella la fueron conquistando poco a poco. “Comenzamos a compartir muchos momentos juntos. En ese momento yo no sabía que él me gustaba, yo como que me lo negaba. Sí, es mi amigo, pero esto es solamente como un jugueteo, nada de que me guste”, afirmó.

El momento clave para darse cuenta que en realidad Pipe Bueno le gustaba, fue cuando un día, el intérprete de Cupido falló no le habló, ni le escribió, ni tuvo ningún tipo de acercamiento con ella. “En ese momento que no me habló me di cuenta que el man me encantaba. Y me puse a llorar mucho, porque yo me culpaba y decía ¿por qué me va a gustar este man?”.

Para justificar su ausencia, Pipe Bueno comenzó a darle explicaciones, sin necesidad de que ella le preguntara. “Para autoprotegerme ya me había dicho a mí misma: cálmate, si el man te quiere dar una explicación, muy bien, pero tú no necesitas esa explicación. Si ya aceptaste que el man te gusta, vívelo, respira, tampoco le demuestres que te gusta, deja que fluya, no te estreses”, aseguró la influencer, que en su cuenta de Instagram tiene una comunidad de 17.4 millones.

Cuando comenzaron a hacer pública su relación, las críticas en redes sociales no se hicieron esperar, muchos algunos usuarios le reclamaban a Luisa el por qué, supuestamente, no le había guardado duelo a Legarda, quien había fallecido meses antes. No obstante, Luisa explicó que todo eso les sirvió para fortalecer su relación. “En ese momento, nosotros dos ni siquiera sabíamos que estaba pasando entre los dos. Para él y para mí en ese momento sólo nos estábamos conociendo y fluyendo. Una complicidad tan bárbara. Nos reíamos de las bobadas que decía la gente y de los memes. Ahí fue cuando tomé la decisión de soltar y de no importarme lo que otros opinaran, sino vivir mis sentimientos y ya”, agregó.

