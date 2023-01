Mafe Aristizábal: así despidieron en Colombia a la representante del Miss Universe

El pasado 6 de abril, María Fernanda Aristizábal Urrea, Señorita Colombia 2019, fue designada como la Miss Universe Colombia 2022. Su actual título le permitirá representar a nuestro país en la edición número 71 del concurso internacional Miss Universo.

Los fanáticos del certamen esperan que Mafe sea la tercera colombiana en llevarse la corona, pues en el pasado, nuestro país lo ha logrado en solo dos ocasiones. La primera fue en 1958, cuando la pereirana Luz Marina Zuluaga se coronó como la primera Miss Universo colombiana; 56 años después, en 2014, Paulina Vega Dieppa le volvió a dar una alegría a los colombianos al ganar el mismo título. Otras colombianas como Paola Turbay, en 1992, Paula Andrea Betancur, en 1993, Carolina Gómez, en 1994, Taliana Vargas, en 2008, Ariadna Gutiérrez, en 2015 y Laura González, en 2017, obtuvieron con el título de virreinas universales.

La exseñorita Colombia fue coronada para ir a Miss Universo 2022. El evento se llevó a cabo en la Catedral de Sal de Zipaquirá. Foto: Instagram - Instagram

Así despidieron a Mafe Aristizábal antes de irse al Miss Universe

La joven de 25 años, nacida en Armenia, Quindío, compartió en sus redes sociales la alegría de ver a centenares de personas reunidas en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá. Allí recibió el apoyo del público colombiano, que se dio cita para despedirla antes de abordar el avión rumbo a Estados Unidos. El próximo 14 de enero, los espectadores verán a Aristizábal desfilar en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial en Nueva Orleans.

Después de la emoción, la colombiana, que competirá con otras 83 candidatas, expresó su agradecimiento a los 556 mil seguidores que tiene en Instagram. “Ahora es mi turno de hablar con ustedes, de decirles de todo corazón lo que siento, lo que sigo sintiendo en este momento a pesar de que ya no estoy allá afuera. Fue un momento de muchas emociones, es difícil de explicar lo que viví, nunca había sentido algo así, ese cariño que me pudieron transmitir lo significó todo para mí. Y hoy me voy, estoy en camino a cumplir este gran sueño, ustedes me dejaron con la energía altísima. Feliz, con el corazón contento y sabiendo que estoy representando a un país alegre, divino, con gente maravillosa que siempre está dispuesta a entregar lo mejor a los demás, les prometo hacer la mejor representación, entregar lo mejor de mí para que se sientan orgullosos, gracias por esa despedida inolvidable”, expresó.

Y cuando creyó que ahí se despedía del regocijo colombiano, Mafe aterrizó en Nueva Orleans y se encontró con muchos seguidores que la esperaron hasta altas horas de la noche para felicitarla. “Gracias a todas esas personas que me esperaron en el aeropuerto hasta esta ahora, sé que están cansados, gracias por sus bonitas palabras”, dijo.